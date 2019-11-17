Як виглядають дівчата, які перемогли анорексію: 10 вражаючих фото

16 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день боротьби з анорексією.
Цей день відомий також як, як "День без дієт" і він є щорічним відзначенням прийняття свого тіла. Цей день також присвячений пропаганді здорового способу життя з акцентом на здоров'я при будь-якій вазі і в обізнаності про потенційні небезпеки, пов'язані з дієтами, зокрема захворювання на анорексію.
Life показав, як виглядають дівчата, які перемогли анорексію.
1. Конні Інгліс (Англія). Мінімальна вага - 20 кг.
Instagram / my_life_without_ana
2. Лінн Стрёмберг (Швеція). Мінімальна вага - 35 кг.
Instagram / goforfit.se
3. Меган Джейн Креб (Англія). Мінімальна вага - 28 кг.
Instagram / bodyposipanda
4. Кейтлін Девідсон (Австралія). Мінімальна вага - 36 кг.
Caters News Agency
5. Аруша НеКон (Шотландія). Мінімальна вага - 33 кг
Instagram / arooshanekonam
6. Сара Рамадан (Канада). Мінімальна вага - 31 кг.
Instagram / fightforgrowth
7. Кьяра Шобер (Ліхтенштейн). Мінімальна вага - 22 кг.
Instagram / chiaravive
8. Джорджія Макграт (Англія). Мінімальна вага - 32 кг.
Instagram / gmcgx
9. Донве Вільджоен (Австралія). Мінімальна вага - 31 кг.
Instagram / donveviljoen
10. Лора Мандей (Англія). Мінімальна вага - 38 кг.
Instagram / lauraamunday
Як писав OBOZREVATEL, британська дівчинка-підліток довела себе до анорексії, щоб влізти в сукню подружки нареченої на весіллі сестри.
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