Як виглядають дівчата, які перемогли анорексію: 10 вражаючих фото

16 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день боротьби з анорексією.

Цей день відомий також як, як "День без дієт" і він є щорічним відзначенням прийняття свого тіла. Цей день також присвячений пропаганді здорового способу життя з акцентом на здоров'я при будь-якій вазі і в обізнаності про потенційні небезпеки, пов'язані з дієтами, зокрема захворювання на анорексію.

Life показав, як виглядають дівчата, які перемогли анорексію.

1. Конні Інгліс (Англія). Мінімальна вага - 20 кг.

Instagram / my_life_without_ana

2. Лінн Стрёмберг (Швеція). Мінімальна вага - 35 кг.

Instagram / goforfit.se

3. Меган Джейн Креб (Англія). Мінімальна вага - 28 кг.

Instagram / bodyposipanda

4. Кейтлін Девідсон (Австралія). Мінімальна вага - 36 кг.

Caters News Agency

5. Аруша НеКон (Шотландія). Мінімальна вага - 33 кг

Instagram / arooshanekonam

6. Сара Рамадан (Канада). Мінімальна вага - 31 кг.

Instagram / fightforgrowth

7. Кьяра Шобер (Ліхтенштейн). Мінімальна вага - 22 кг.

Instagram / chiaravive

8. Джорджія Макграт (Англія). Мінімальна вага - 32 кг.

Instagram / gmcgx

9. Донве Вільджоен (Австралія). Мінімальна вага - 31 кг.

Instagram / donveviljoen

10. Лора Мандей (Англія). Мінімальна вага - 38 кг.

Instagram / lauraamunday

Як писав OBOZREVATEL, британська дівчинка-підліток довела себе до анорексії, щоб влізти в сукню подружки нареченої на весіллі сестри.

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