Як відмовитися від солі та цукру: розкрито простий секрет

Щоб зменшити кількість цукру та солі в своєму раціоні для зміцнення здоров'я, потрібно уважніше перевіряти інгредієнти, зазначені на упаковці, і пробувати нові смаки.

Таку пораду дала американський дієтолог, доктор Даррен Лонг Гіллеспі, пояснивши, що мозок людини ще з давніх часів особливо любить ці продукти, передає CNN.

"Для наших предків – печерних людей – вони були необхідні для виживання. Але в ті далекі часи такі продукти були рідкістю і людям не потрібно було багато сили волі, щоб обмежувати себе у шкідливій їжі", – розповіла Гіллеспі.

Пристрасть до солодкого "Твій малюк"

Вона уточнила, що частина мозку, яка регулює силу волі, еволюційно молодше і часто перекривається примітивними бажаннями. "Обдурити" природу все ж можна. Для цього потрібно максимально скоротити вживання прихованого цукру.

Прихований цукор на упаковках

часник

За словами дієтолога, ця добавка міститься в 74% магазинних продуктів. Прихований цукор і сіль можна знайти в соку, напівфабрикатах, соусах, ковбасі та ін. Його додають для насиченого смаку, але виробник не завжди буває чесним з покупцем.

Щоб знайти добавку, потрібно уважно читати етикетки. Небезпека ховається в перших п'ятьох інгредієнтах. Часто виробник вказує на упаковці "кукурудзяний сироп" або "рисовий сироп".

За словами дієтолога, людина набуває підвищеної чутливості, зменшивши кількість прихованого цукру. В результаті буде потрібно набагато менше солодкого.

Нові смаки

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Фахівці радять спробувати нові смаки: кислі, гіркі та умами (смак високобілкових речовин, що виділяється в самостійний: найчастіше, це приправи). Вони мають більш низький поріг ситості, а це означає, що більш насичені без солі і цукру.

Наприклад, можна заправити м'ясо або овочі замість солі ароматами умами (мариновані овочі, гриби, сік лайма, соєвий соус з низьким вмістом натрію і тверді витримані сири, такі як пармезан) для насиченого смаку. Або використовувати натуральні приправи. Згодом тяга до солоного почне падати.

Контролювати розмір порції

pixabay

Зменшити кількість цукру і солі в раціоні можна, скоротивши обсяги споживання. Наприклад, можна замінити більшу пачку печива, на маленьку. Коли людям дають кілька невеликих батончиків в індивідуальній упаковці, вони з'їдають значно менше, ніж якби давали таку ж кількість у великій упаковці.

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