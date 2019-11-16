Як тримати себе в формі: Єва Лонгорія показала ефективні вправи

Американська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія перебуває у чудовій фізичній формі завдяки постійним тренуванням.
44-річна знаменитість багато часу проводить у спортзалі та веде здоровий та активний спосіб життя, чим ділиться на своїй сторінці в Instagram з шанувальниками.
Єва опублікувала відео, на якому показала, як їй вдається підтримувати фігуру стрункою. Це комплексна вправа відразу на кілька груп м'язів: сідниці, стегна, спина, прес, руки.
Єва Лонгорія займається спортом - результат
instagram / evalongoria
Зокрема, потрібно широко розставити ноги, зігнувши в колінах, і тягнути канат, пружно присідаючи при кожному русі. Спина при цьому повинна бути рівною.
Також Лонгорія окремо приділяє багато уваги спині й рукам, виконуючи підходи з гантелями.
Струнка Єва Лонгорія через заняття спортом
instagram / evalongoria
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Лонгорія вперше стала мамою. Лише за рік вона довела своє тіло до ідеального стану.
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