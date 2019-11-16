Головна Новини
16 листопада • оновлено в 07:22
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Як тримати себе в формі: Єва Лонгорія показала ефективні вправи

693
Читати матеріал російською

Американська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія перебуває у чудовій фізичній формі завдяки постійним тренуванням.

44-річна знаменитість багато часу проводить у спортзалі та веде здоровий та активний спосіб життя, чим ділиться на своїй сторінці в Instagram з шанувальниками.

Єва опублікувала відео, на якому показала, як їй вдається підтримувати фігуру стрункою. Це комплексна вправа відразу на кілька груп м'язів: сідниці, стегна, спина, прес, руки.

Єва Лонгорія займається спортом - результат

Єва Лонгорія займається спортом - результат

instagram / evalongoria

Новини
Навіщо пити воду під час схуднення: топ-7 причин

Зокрема, потрібно широко розставити ноги, зігнувши в колінах, і тягнути канат, пружно присідаючи при кожному русі. Спина при цьому повинна бути рівною.

Також Лонгорія окремо приділяє багато уваги спині й рукам, виконуючи підходи з гантелями.

Струнка Єва Лонгорія через заняття спортом

Струнка Єва Лонгорія через заняття спортом

instagram / evalongoria

Go get it! 💪🏼

Публікація від Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Monday has arrived! 💪🏼

Публікація від Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Лонгорія вперше стала мамою. Лише за рік вона довела своє тіло до ідеального стану.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Єва Лонгорія
Теги
спорт шоу-бизнес схуднення Фітнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги