Як схуднути після новорічних свят: сім порад тренера

Персональний тренер Рейчел Еттард (Rachael Attard), яка проживає у Сіднеї (Австралія), розповіла про сім кроків, виконуючи які жінки зможуть схуднути і бути у тонусі у 2019 році.

Так, у січні люди зазвичай ставлять на меті втратити вагу, але вже у лютому вони здаються, пише Dailymail. Проте Рейчел Еттард каже, що новорічного рішення схуднути легко домогтися за умови дотримання простого процесу.

Rachael Attard Instagram

1. Складіть план дій

Найважливіше для Рейчел у схудненні – скласти план дій. "Складіть план, який може включати тренажерний зал, фізичні вправи чотири дні на тиждень або урізання у їжі "на винос"", - сказала вона.

"Вам потрібно подумати про те, що буде працювати для вас. Після того, як ви зробите це, запишіть свій план дій під вашою метою", - наголосила Рейчел.

За її словами, працюють дві речі – планування прийомів їжі та регулярні фізичні вправи. "Від 70 до 80% втрати ваги відбувається через дієту. Приготування їжі означає, що ви завжди будете мати готову і доступну для вас здорову їжу - і ви заощадите час і гроші. Поєднайте це з регулярним режимом тренувань, і ви побачите, що кілограми швидко зникають", - сказала вона.

Rachael Attard Instagram

2. Встановіть смарт-цілі

Незважаючи на те, що цілі мають бути "розумними" у звичайному розумінні, вони також мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними та запланованими у часі.

Рейчел підкреслює, що мета має бути конкретною. Наприклад, "я хочу втратити 10 кг" або "я хочу поміститися в розмір S". Чим більш конкретна мета, тим успішнішими ви будете, каже тренер.

По-друге, необхідно встановити мету, яку можна виміряти. Тут допоможуть цифри. Також мета має бути досяжною для вас – те, чого ви дійсно можете досягти. Крім того, мета має бути "на основі часу". Встановіть собі термін і подумайте про дату фініш, розповіла тренер.

Rachael Attard Instagram

3. Запишіть свої цілі

Якщо ви хочете досягти цілей, важливо їх записати. Це робить вас підзвітними, каже Рейчел. Наприклад, записувати можна у додатках на смартфоні.

4. Поділіться своїми цілями з друзями, щоб взяти на себе додаткову відповідальність

"Втрачати вагу важко, і це здорово, коли ваші друзі та сім'я підтримують вас і розуміють, чому ви це робите", - каже вона.

Rachael Attard Instagram

5. Перевіряйте свої цілі кожного місяця

Жінки також повинні перевіряти свої цілі кожного місяця, щоб знати, що вони від них не відійшли. Вона радить встановити дату, коли ви будете перевіряти свої цілі.

6. Нагороджуйте свій успіх

"Святкування дає вам можливість пишатися собою! Переконайтеся, щоб не винагороджувати себе тим, що зруйнує вашу мету, наприклад, їжею. Придбайте сукню, сходіть на масаж чи зробіть манікюр", - радить тренер.

7. Не докоряйте собі

"Важливо пам'ятати, що на початку всі мотивовані. Але більшу частину часу (92% часу) ми зайняті, ми втрачаємо мотивацію, а потім зрештою здаємося. Але просто не відмовляйтеся від своїх цілей, якщо вони важливі для вас і зробіть 2019 самим здоровим роком", - сказала Рейчел.

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