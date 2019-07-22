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Як режим харчування впливає на схуднення: дієтолог дала відповідь

1.8т Читати матеріал російською

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Режим харчування в схудненні — це поліпшення швидкості результату на 50%. При вибудовуванні режиму і його виробленні організм до кожного прийому їжі готується і відбувається процес вироблення шлункового соку до певного моменту. Як у собаки Павлова з лампочкою. Тобто засвоєння і переварювання їжі відбувається швидше, легше і більш повноцінно", — розповіла Усенко.

Як режим харчування впливає на схуднення: дієтолог дала відповідь

Фото: kaprizulka.mediasole.ru

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Також дієтолог додала, що важливо дотримуватися проміжків між прийомами їжі і якраз режим дає чітке розуміння, скільки між ними пройшло.

"Режим дає чітке розуміння, скільки пройшло між якими прийомами їжі. Маленькі проміжки потрібні для тих, у кого є нюанси зі шлунково-кишковим трактом і їхньою дієтою це передбачено. Для звичайної здорової людини 4-4,5 години — це хороший розрив між прийомами їжі, який дасть правильну роботу організму", зазначила Усенко.

Як режим харчування впливає на схуднення: дієтолог дала відповідь

Фото: ds103.centerstart.ru

Крім того, експерт порадила для старту вибудовування режиму, розпочати відштовхуватися від свого підйому. Так, сніданок повинен бути протягом години після підйому, а вечеря до 20:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше консультант по здоровому способу життя Ольга Фоміна розповіла, як привести тіло в форму за місяць без дієт і голодування.

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Місце
Україна
Тег
диета
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