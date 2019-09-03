Як провести розвантажувальний день: смачне детокс-меню від дієтолога

Розвантажувальний день необхідно робити для повного очищення організму від шлаків і токсинів, що допоможе схуднути і тримати себе в тонусі.

Відомий нутриціолог Анна Нікольська розповіла на своїй сторінці в Instagram про правильне детокс-меню, якого краще дотримуватися протягом тижня, щоб отримати відмінний результат.

Як провести розвантажувальний день – покрокова схема

Випити склянку води після пробудження pixabay

Після пробудження: склянку води із соком чверті лимона.

Через 15 хвилин: стакан води і 1 ч. л. меленого насіння льону.

Масаж сухою щіткою (або щільною рукавичкою-мочалкою) протягом двох хвилин.

Теплий душ.

Як харчуватися в розвантажувальний день

Далі Нікольська навела приклад корисного сніданку. Зокрема, вона порадила зробити білковий коктейль: попередньо замочена та промита зелена гречка (50 гр), 1 ківі, 1/2 чашки малини (можна заморожену), рослинне молочко (мигдаль / кокос / кунжут), 1 ст. л. насіння (гарбуза або конопляні). Все це помістити в блендер, після чого повільно їсти ложкою.

Смачний білковий коктейль з малиною Shake Cocktail

На обід нутриціолог порадила кілька варіантів. 1 частина: салат зі свіжих огірків, кінзи (або петрушки), домашньої тахини. 2 частина: 100 грам с/м стручкової квасолі, 50 гр с/м зеленого горошку, жменю горішків (фундук або мигдаль), цедра 1/4 апельсина, 1 ч. л. кокосового масла. Квасолю і горошок відварити. Соус: змішати масло, цедру і порубані горіхи, все разом з'єднати.

Зелений салат pinterest

Вечеря: крем-суп – відварити кабачок, картоплю і пару печериць, все збити в блендері з невеликою кількістю рослинного молочка, додати сіль, перець, куркуму і мускатний горіх.

Крем-суп Pojrem.ru

"Між сніданком і обідом випити 0.7 – 1 л рідини (підійде відвар шипшини), з 1 ч. л. меленого лляного насіння. Після обіду повторити. Важливо – витримати до / після їжі 40 хвилин", – додала Нікольська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Катерина Кабашна дала п'ять порад для тих, хто хоче схуднути і не зірватися.

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