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3 вересня • оновлено в 17:50
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/ Дієта і фітнес

Як провести розвантажувальний день: смачне детокс-меню від дієтолога

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Розвантажувальний день необхідно робити для повного очищення організму від шлаків і токсинів, що допоможе схуднути і тримати себе в тонусі.

Відомий нутриціолог Анна Нікольська розповіла на своїй сторінці в Instagram про правильне детокс-меню, якого краще дотримуватися протягом тижня, щоб отримати відмінний результат.

Як провести розвантажувальний день – покрокова схема

Випити склянку води після пробудження

Випити склянку води після пробудження

pixabay

  • Після пробудження: склянку води із соком чверті лимона.

  • Через 15 хвилин: стакан води і 1 ч. л. меленого насіння льону.

  • Масаж сухою щіткою (або щільною рукавичкою-мочалкою) протягом двох хвилин.

  • Теплий душ.

Як харчуватися в розвантажувальний день

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Далі Нікольська навела приклад корисного сніданку. Зокрема, вона порадила зробити білковий коктейль: попередньо замочена та промита зелена гречка (50 гр), 1 ківі, 1/2 чашки малини (можна заморожену), рослинне молочко (мигдаль / кокос / кунжут), 1 ст. л. насіння (гарбуза або конопляні). Все це помістити в блендер, після чого повільно їсти ложкою.

Смачний білковий коктейль з малиною

Смачний білковий коктейль з малиною

Shake Cocktail

На обід нутриціолог порадила кілька варіантів. 1 частина: салат зі свіжих огірків, кінзи (або петрушки), домашньої тахини. 2 частина: 100 грам с/м стручкової квасолі, 50 гр с/м зеленого горошку, жменю горішків (фундук або мигдаль), цедра 1/4 апельсина, 1 ч. л. кокосового масла. Квасолю і горошок відварити. Соус: змішати масло, цедру і порубані горіхи, все разом з'єднати.

Зелений салат

Зелений салат

pinterest

Вечеря: крем-суп – відварити кабачок, картоплю і пару печериць, все збити в блендері з невеликою кількістю рослинного молочка, додати сіль, перець, куркуму і мускатний горіх.

Крем-суп

Крем-суп

Pojrem.ru

"Між сніданком і обідом випити 0.7 – 1 л рідини (підійде відвар шипшини), з 1 ч. л. меленого лляного насіння. Після обіду повторити. Важливо – витримати до / після їжі 40 хвилин", – додала Нікольська.

Спробуйте дотримуватися цієї покрокової схеми протягом тижня, вже отримаєте круті результати, сохраняйте❤️! . 🔸После пробудження: стакан води з соком чверті лимона 🔸Спустя 15 хвилин: стакан води і 1 ч.л. меленого насіння льону 🔸Сделайте масаж сухою щіткою (або щільною рукавичкою-мочалкою)) 2 хвилини 🔸Пріміте теплий душ 🔸На сніданок зробіть білковий коктейль: попередньо замочений і на ранок промита зелена гречка (50 гр) 1 ківі 1/2 чашки малини (можна заморожену ) рослинне молочко (мигдаль / кокос / кунжут) 1 ст.л. насіння (гарбуз або конопляні) Все в блендер, їсти ложкою повільно! 🔸Обед 1 частина: зробити салат свіжі огірки, кінза (або петрушка), домашня тахини 🔸Обед 2 частина: 100 гр с / м стручкової квасолі 50 гр с / м зеленого горошку Жменя активованих горішків (фундук або мигдаль) Цедра 1/4 апельсина 1 ч.л. кокосового масла Відварити квасолю та горошок. Зробити соус: змішати масло, цедру і порубані горіхи, все разом з'єднати. 🔸Ужін: крем-суп – відварити кабачок і картоплю і пару печериць, все сблендеріть з невеликою кількістю растіт.молочка, додати сіль, перець, куркуму і мускатний горіх. 🔸Между сніданком і обідом випити 0.7 – 1 л рідини (підійде відвар шипшини), з 1 ч.л. меленого лляного насіння. Після обіду повторити. Важливо – витримати до / після їжі 40 хвилин. Кожен компонент в меню тут прописаний не дарма. 🙌Что, навіщо, чому і як - ми будемо розповідати на курсі "Подвійний детокс" разом з Веронікою @veronika_savche з 21 по 30 серпня. У нас приготовлена 👍насищенная програма з готовим меню з простих продуктів, ментальними практиками, бонусними уроками по добавкам від мене і б'юті-чек-листом від Вероніки, подарунки самим активними учасницям і звичайно болталка в чаті з відповідями на всі ваші запитання. У нас залишилося 7 місць, залишайте заявку на курс на моєму сайті (посилання в шапці профілю) або пишіть мені в директ "хочу на детокс". PS 🔥кто брав участь в моїх інших проектах, шукайте на пошті лист з секретної знижкою (перевірте спам)). Якщо є питання по організації та програму курсу – задавайте, разберемся👌

Публікація від нутриціолог 🌿 ЗСЖ 🌿 РЕЦЕПТИ (@pitaniebezpravil)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Катерина Кабашна дала п'ять порад для тих, хто хоче схуднути і не зірватися.

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Теги
схуднення харчування диета
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