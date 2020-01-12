Як прибрати жир із живота: названо топ-5 продуктів для схуднення

Зайвий жир в області талії — проблема багатьох жінок. І крім того, що це виглядає не естетично і не надто привабливо, це може бути також передумовою розвитку різних захворювань.

У зв'язку з цим "Life.ru" підготував список продуктів, які допомагають швидше спалювати жир і сприяють схудненню.

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Імбир

Корінь імбиру прискорює обмін речовин і покращує кровопостачання шлунка, сприяючи швидкому згорянню жирових клітин. Тому дієтологи рекомендують додавати його в чай, воду або в страви.

Фото: orange-kitchen.ru

Але зазначається, що людям, у яких гастрит, жовчнокам'яна хвороба і серцево-судинні захворювання, з імбиром потрібно бути обережними — їсти його в малих кількостях.

Кориця

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Половина чайної ложки кориці в день покращує метаболізм і знижує цукор у крові. Якщо додавати цю приправу в кашу, обмін речовин прискориться і не доведеться обмежувати себе жорсткими дієтами, щоб схуднути.

Сочевиця

Фото: eko-rus-2012.com

Вуглеводи ефективно переробляються в енергію, а не в зайву вагу, якщо в раціоні присутня сочевиця. Крім того, протеїн, клітковина, вуглеводи та молібден — корисні речовини не тільки для метаболізму, а й для поліпшення стану організму в цілому.

Яйця

Фото: newsyou.info

Високий вміст білка знижує апетит. А в жовтку багато вітамінів A, E, D і К. За словами дієтологів, з'їдені на сніданок два яйця дозволяють з'їсти менше калорій протягом дня.

Броколі

Фото: telegraf.com.ua

Вітамін С здатний зробити талію тоншою завдяки виробленню карнітину, який бере участь в спалюванні жиру. У день достатньо з'їсти 35–40 грамів броколі, щоб поліпшити обмін речовин і скинути зайве.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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