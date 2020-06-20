Як прибрати жир на животі: названо ефективні способи

Велика кількість жиру на животі може привести до проблем зі здоров'ям, зокрема, до серцево-судинних захворювань.

Як пише "Рамблер", жінкам варто турбуватися, якщо обсяг талії перевищив позначку в 80 сантиметрів.

Є кілька ефективних способів, які допоможуть позбутися жиру на животі.

Налягайте на білок

Головна омана жінок, які тільки почали худнути, – для того, щоб скинути зайві кілограми, необхідно всіма можливими способами скоротити кількість денних калорій. Однак, якщо ваше завдання – отримати плоский живіт, то білкові продукти необхідно включити в раціон. Тваринний та рослинний протеїн знижує рівень греліну – гормону, що відповідає за відчуття голоду. Іншими словами, завдяки білковій їжі у вас не виникає бажання "перекусити" кожні півгодини.

Відмовтеся від цукру

Надлишок цукру в організмі, який людина отримує разом з цукерками, тістечками, шоколадом і газованими напоями, сприяє утворенню зайвого вісцерального жиру, який і відкладається на животі. Для того, щоб жировий відсоток в організмі досяг норми, необхідно відмовитися від шкідливих солодощів. І не забувайте про те, що цукор часом міститься навіть у продуктах, які здаються корисними на перший погляд: в йогуртах, мюслі і злакових батончиках.

Пийте чай

Незважаючи на те, що експерти нерідко сперечаються про користь і шкоду чаю, одне ми знаємо точно, – цей напій містить кахетіни. А кахетіни уповільнюють утворення жиру в області живота і додатково до цього прискорюють метаболізм. Медики рекомендують випивати кухоль чаю відразу ж після силового чи кардіотренування.

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