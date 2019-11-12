Як позбутися шкідливих звичок, які заважають схуднути: названо ефективний спосіб

Дієтологиня Христина Шереметьєва розповіла, як позбутися шкідливих звичок, які заважають схуднути.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, за словами експертки, потрібно замінювати їх на щось корисне.

"Ви не уявляєте собі, скільки шкідливих звичок заважає нам схуднути. Деякі з них відносяться до їжі, а деякі — до нашого способу життя. Тому я прямо відсьогодні пропоную замінити шкідливості на корисності", — написала Шереметьєва.

Фото: edinstvennaya.ua

Дієтологиня запропонувала вживати замість таких продуктів як майонез і різні солодощі, натуральний йогурт, чорний шоколад, сухофрукти або горіхи. Це стане відмінним варіантом перекусу. Також ви можете приготувати бутерброди. Але як намазку найкраще використовувати не вершкове масло, а сирний сир з невеликим відсотком жирності.

Фото: vkusmagazine.livejournal.com

"Намажте тонкий шар такого сиру на цільнозерновий хліб — і здоровий перекус готовий. Можете додати до нього рубану зелень за смаком або спеції", — написала Шереметьєва.

Фото: the-challenger.ru

Що стосується газованих вод, то їх експертка порадила замінити на зелений чай. Адже в них багато калорій і вони сприяють появі целюліту. А ось чай чудово втамовує спрагу.

Фото: sunny7.ua

Також, за словами Шереметьєвої, якщо ви користуєтеся ліфтом — не дивуйтеся, що не худнете. Тому почніть підніматися сходами — вони допоможуть спалити калорії та підкачати м'язи попи. Крім того, дієтологиня заявила: замість того, щоб їсти булочки або балувати себе пізньою вечерею — потрібно займатися спортом.

"Спорт підвищує рівень серотоніну і допомагає формувати красиве тіло. Від нього ви отримаєте більше користі і задоволення, ніж від пізньої вечері або ж швидких вуглеводів з булочки", — зазначила Шереметьєва.

Фото: 7zabav.club

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Христина Шереметьєва розповіла, як перестати їсти на ніч.

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