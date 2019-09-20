Як позбутися розтяжок: дієтолог розкрила секрет

У природі не існує методу, який повністю позбавить від розтяжок після схуднення, однак можна зменшити їх видимість за допомогою косметичної процедури.

Про це розповіла відомий дієтолог Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram, роз'яснивши, що за статистикою 50-90% представниць слабкої статі стикаються з цією проблемою.

"Найчастіше розтяжки з'являються після пологів або після різкого набору ваги. Вони не є небезпечними для здоров'я та несуть в собі суто косметичний дефект. А тепер головне: крема, масла, масаж, майже не впливають на виникнення розтяжок. Ніхто не заперечує необхідність зволожувати і живити шкіру, але ви маєте бути готовими, що це не врятує вас від розтяжок", – зазначила Коміссарова.

Розтяжки на тілі pinterest

За словами дієтолога, на появу розтяжок впливає три фактори: висока вага, вік та генетика. Ще однією з причин є багатоплідна вагітність.

"Що можна зробити, щоб розтяжок не з'явилося? Нічого. Але можна, наприклад, не худнути на голодних дієтах на 10 кг за місяць. Як прибрати розтяжки? Немає жодного методу, який показав би вищий ступінь доведеного ефекту. Але найбільшу ефективність показало лазерне видалення розтяжок, це зменшило видимість на 50-70%. Як бачите, боротися з розтяжками досить складно. Любіть себе, невеликий шкірний дефект не повинен заважати якості вашого життя", – підсумувала вона.

Як особщал OBOZREVATEL, раніше дієтологи розповіли, яку їжу варто додати до свого раціону, щоб позбутися жиру на животі.

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