Як підтягнути сідниці в домашніх умовах: названо п'ять головних вправ

Щоб попа виглядала ідеально пружною, варто включити в свої тренування вправи, націлені на тренування сідниць. Тоді можна збільшити об'єм цієї частини тіла та водночас не акцентувати навантаження на ноги.

Тому OBOZREVATEL пропонує добірку найефективніших вправ на сідниці, які можна легко виконувати в домашніх умовах.

Джампінг Джек

Встаньте прямо, вільно опустіть руки вздовж тулуба, ноги трохи зігніть в колінах. Зробіть стрибок, відштовхнувшись розставте ноги в сторони трохи більше ширини плечей. Одночасно із стрибком підніміть руки над головою. Динамічно поверніться в початкове положення і повторіть вправу вказану кількість разів. Рухи рук і ніг повинні бути синхронні.

Сідничний місток

Ця вправа допомагає зміцнити зв'язок голови з м'язами для багатьох жінок. Початкове положення: лежачи на спині, зігнути коліна, хребет в нейтральному положенні. Робіть повний видих, щоб правильно тримати і позиціонувати своє тіло. Вдавлюючи п'яти в підлогу, піднімайте стегна, стискаючи при цьому сідниці. Плавно опускайте таз у вихідне положення.

Присідання з вистрибуванням

Техніка: встаньте прямо, ноги розставлені ширше плечей. Зігніть коліна і опустіться в положення присідаючи. Різко вистрибніть вертикально вгору, руки опущені уздовж тулуба. Не опускайте голову, тягніться верхівкою вгору. Поверніться в положення присідання.

Махи ногою

Тримайтеся за спинку стільця. Робимо короткі махи назад правою ногою, не опускаючи її на підлогу. Потім міняємо ногу.

Випади вперед

Ноги тримаємо на ширині плечей, руки витягаємо уздовж корпусу, спина повинна залишатися рівною. Робимо однією ногою крок назад, на видоху опускаємо таз донизу таким чином, щоб обидва коліна утворили прямий кут, а на вдиху повертаємось до вихідної позиції. Робимо 2-3 підходи по 10 разів, після чого міняємо ногу.

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