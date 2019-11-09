Як менше їсти: названо топ-3 простих способи знизити підвищений апетит

Українська дієтологиня та експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як контролювати почуття голоду і знизити апетит.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Якщо не контролювати ситуацію, то зайві калорії дуже легко компенсують відсутність сонця і комфортної температури повітря за рахунок почуття жору. Тому існує теорія про збільшення жирів в такий період, а є (для тих, хто страждає сильніше) теорія про збільшення складних вуглеводів", — розповіла Усенко.

Фото: bandy2016.ru

За словами дієтологині, у свій раціон потрібно додати більше складних вуглеводів. На допомогу прийдуть: цільнозерновий хліб, всі види цільнозернових круп, бобові, картопля, крупи та хлібці з цільного зерна. Усенко зазначила, що краще набирати калорійність саме за допомогою цих продуктів, ніж зриватися на тортики.

Фото: aif.ru

Також вона додала, що обов'язково потрібно з'їдати мінімум одну порцію каші в день.

"Середня потрібна денна кількість каші 200-300 г (в готовому вигляді) — це 70-100 г в сухому вигляді. Зважуйте крупи в сухому вигляді якщо готуєте на раз, а якщо готуєте на кілька, тоді варіть їх 1:2 і зважуйте в готовому", — пояснила Усенко.

Фото: girls-secrets.com.ua

Крім того, експертка з правильного харчування зазначила, що ви можете собі дозволити з'їсти й круасан. Головне, стежити за різноманітністю вашого раціону.

Фото: ivetta.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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