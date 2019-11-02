"Втягувати живіт!" Кошовий розкрив секрет своєї фігури

Лідер "Вечірнього кварталу", шоумен Євген Кошовий зізнався, що не відмовляє собі в їжі та втягує живіт, коли це необхідно.

Щодо своєї фігури та дієт він розповів в ефірі програми "В гостях у Дмитра Гордона" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Після концертів втрачаю трохи, пару кілограм. Мені подобається моя статура зараз. Станіслав Володимирович Баклан мені дав дуже просту пораду: "якщо ти хочеш мати гарний вигляд – втягуй живіт". Я це теж роблю періодично", – розповів він.

Кошовий розкрив секрет своєї фігури Кадр з відео

За словами Кошового, він дотримувався різних дієт, але їсти п'ять разів на день "80 грам чогось" йому не подобається.

"Я втрачаю не тільки вагу, я втрачаю сили: весь час хочеться спати, у мене не такий настрій, я нервую, зриваюся. Пити ж теж не можна під час дієти. А ось зараз, прийшовши додому після концерту, я можу собі дозволити келих вина або 200 грам віскі з "колою", а також смачно поїсти", – додав він.

Кошовий розкрив секрет фігури

Кошовий також зізнався, що раніше в ньому було близько 110, зараз – приблизно 102, хоча дієтологи стверджують, що бути 94-95 кг.

"Але я поки не можу. Як уявлю, що скину ще 7 кг, я виглядатиму "дрищем", мені це не подобається. Я так прожив половину свого життя. Всі пишуть: "ой, Женя поправився, досить жерти". Тю, ну добре. Слідкуйте за собою, хлопці. Женя живе в кайф", – підсумував шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий згадав випадок, коли співак Стас Михайлов накричав матом на Володимира Зеленського через пародію, а ситуацію розрулив Потап.

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