Вчені назвали найефективнішу дієту

Дослідники з Університету Лестера назвали вікторіанську дієту найефективнішим способом схуднення.

Дієтологи та експерти по оздоровленню організму прийшли до висновку, що вона не тільки допомагає худнути, але і максимально швидко насичує організм необхідними вітамінами, передає Dni.ru.

Виявилося, що спочатку курс харчування, який з'явився у якості "дієти для бідних", що включав картоплю, вівсяну кашу, молочні продукти та оселедець, до сих пір залишається одним із найбільш корисних. За своєю ефективністю він може змагатися з середземноморською дієтою.

Обидві не містять рафінованих вуглеводів і цукрів, які при регулярному вживанні можуть сприяти підвищенню рівня холестерину та розвитку серцево-судинних захворювань, а також допускають вживання натурального м'яса. Однак саме "селянська" дієта дозволяє отримувати найбільшу кількість поживних речовин з натуральних фермерських продуктів.

У число найбільш корисних увійшли цибуля, картопля, морква, капуста, буряк, а також яблука, вишня та полуниця.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше вчені розповіли, яка спеція нейтралізує здорові дієти.