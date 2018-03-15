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Вчені назвали найефективнішу дієту

19.7тЧитати новину російською

Дослідники з Університету Лестера назвали вікторіанську дієту найефективнішим способом схуднення.

Дієтологи та експерти по оздоровленню організму прийшли до висновку, що вона не тільки допомагає худнути, але і максимально швидко насичує організм необхідними вітамінами, передає Dni.ru.

Виявилося, що спочатку курс харчування, який з'явився у якості "дієти для бідних", що включав картоплю, вівсяну кашу, молочні продукти та оселедець, до сих пір залишається одним із найбільш корисних. За своєю ефективністю він може змагатися з середземноморською дієтою.

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Обидві не містять рафінованих вуглеводів і цукрів, які при регулярному вживанні можуть сприяти підвищенню рівня холестерину та розвитку серцево-судинних захворювань, а також допускають вживання натурального м'яса. Однак саме "селянська" дієта дозволяє отримувати найбільшу кількість поживних речовин з натуральних фермерських продуктів.

У число найбільш корисних увійшли цибуля, картопля, морква, капуста, буряк, а також яблука, вишня та полуниця.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше вчені розповіли, яка спеція нейтралізує здорові дієти.

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Тема
Дієти та фітнес
Об'єкт
диета
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