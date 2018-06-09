Складається з єдиного правила: популярна голлівудська дієта допоможе швидко схуднути

Не рахувати калорії, не дотримуватися купи правил і при цьому худнути та покращувати стан організму і шкіри - це мрія багатьох жінок. Ретельно стежачи за зірками, які підкорюють своїми ідеальними фігурами.

Серед голлівудських селебрітіс найбільш популярною є алкалінова дієта. Саме за її принципами живуть відомі красуні: Вікторія Бекхем, Дженніфер Еністон, Кірстен Данст, Жизель Бюндхен і Гвінет Пелтроу, пише Vsviti.

Принципи цієї системи харчування досить прості, а її головною особливістю є те, що для дієти варто вивчити тільки одне правило.

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Що таке алкалінова дієта?

Кілька років тому лікарі нутриціоністи Вікі Еджсон і Наташа Коррет розробили програму харчування для нормалізації кислотності, яка була покликана допомогти людям з проблемами шлунково-кишкового тракту. І якщо повернути показник pH-балансу організму до норми (від 7,35 до 7,45), то можна позбутися від проблем з травленням і обмінними процесами. Про це вони розповідають в книзі Honestly Healthy Alkaline Programme.

Принцип алкалінового харчування простий: всі продукти діляться на лужні і кислотні, а точніше, на такі, які при перетравленні дають лужну або кислотну реакцію.

Вплив цих двох реакцій на процеси здоров'я і схуднення і їх грамотне поєднання - основа дієти.

На що впливає дієта?

У цієї системи багато плюсів. Так, при дотриманні алкалінової дієти:

налагоджуються процеси травлення;

стабілізується апетит, організм не "вимагає" переїдання;

поживні речовини починають краще засвоюватися;

поліпшується стан шкіри, волосся, нігтів;

зникають висипання на шкірі

з'являється більше енергії, знижується стомлюваність;

знижується вага (за місяць можна позбутися від 4-5 кг).

Єдине правило дієти - це складання раціону таким чином, щоб 80% продуктів були лужними, а 20% - кислотними. Це може бути раціон на день, на тиждень або будь-який інший термін, головне - дотримуватися необхідного балансу.

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Лужні продукти:

Всі види молока, крім коров'ячого.

Всі фрукти, крім винограду (багато фруктів нейтральні, самий лужної ефект в цитрусових).

Всі види зелені і салатів.

Чорний бездріжджовий хліб, всі види круп.

Горіхи (крім фісташок, кешью, арахісу), гарбузове насіння.

Рослинні масла.

Овочі і коренеплоди (крім картоплі, бобових, кукурудзи).

Нежирні сорти риби (судак, камбала).

Зелений і білий чай, смузі.

Кислотні продукти:

Коров'яче молоко і продукти з нього (йогурт, сир, кефір).

Лимонад, солодкі газовані напої.

Алкоголь, солодощі, промислова випічка, консерви, ковбаси.

Чорний чай і кава.

М'ясо та птиця (у тому числі промислово оброблені), копченості.

Випічка, білий хліб, білий шліфований рис.

Виноград, сухофрукти.

Бобові і кукурудза.

Тваринні жири (вершкове масло, смалець, сало).

Соуси (майонез, кетчуп, гірчиця, соєвий соус).

Яйця.

Жирні сорти риби.

Все інше можна залишити в звичайному режимі, а саме: розмір порцій і кількість прийомів їжі. Дієтологи кажуть, що, якщо виключити з раціону цукор і алкоголь, процеси підуть швидше, однак це не обов'язкова умова.

Дієта особливо сподобається любителям овочів, але і прихильникам тваринної їжі не варто впадати у відчай: справа не в забороні продуктів, а в правильному їх поєднанні. У цього способу харчування немає жорстких обмежень. Однак потрібно мати на увазі, що це не дієта в класичному розумінні, а тому схуднення буде поступовим, проте якісним.

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І все ж основне призначення такого харчування - поліпшити зовнішній вигляд не тільки за рахунок позбавлення від зайвих кілограмів, але і за рахунок загального оздоровлення організму.

Не варто використовувати алкалінових дієту, якщо у вас:

захворювання серця;

атрофічний гастрит;

знижена кислотність шлунка;

ниркова недостатність.

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