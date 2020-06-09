Скинула 102 кг: жінка поділилася секретом успішного схуднення і здивувала фото

Мешканка міста Левен з Шотландії скинула 102 кілограми з 165 – майже дві третини своєї ваги і поділилася секретом схуднення.

52-річна Трейсі МакКормак розповіла, що у неї діагностували діабет другого типу. Після цього жінка почала худнути через загрозу для життя, пише lenta.ru (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Лікарі сказали, що я повинна поміняти спосіб життя, інакше немає ніяких гарантій, що я проживу ще п'ять років. Я була шокована. Це був заклик до дії, якого я так потребувала", – зазначила МакКормак.

Після невтішних прогнозів лікарів вона придбала програму для схуднення, розроблену Slimming World і завдяки плану тренувань і дієті скинула близько 32 кілограмів.

Жінка поділилася секретом успішного схуднення lenta.ru

З тих пір МакКормак змінила раціон, почала займатися спортом і схудла на 102 кілограми. Крім того, вона взяла участь у благодійному забігу на 10 кілометрів.

"Моє здоров'я неймовірно покращилося: діабет перейшов в стадію ремісії, а тиск нормалізувався. Я відчуваю себе зовсім іншою людиною", – поділилася жінка.

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