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4 листопада • оновлено в 12:29
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Швидко і корисно: відома дієтологиня розповіла, чим снідати поза домом

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Українська дієтологиня і експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, чим можна швидко і корисно снідати поза домом.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "У всіх бувають моменти, коли проспав, не встиг, забув, не хотів... Але правильне харчування ніхто не скасовував! З варіантами адекватних швидких сніданків поза домом трохи складніше, але вони все ж є", — написала Усенко.

Швидко і корисно: відома дієтологиня розповіла, чим снідати поза домом
Новини
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За словами дієтологині, можна піти в найближчий супермаркет і купити вівсянку швидкого приготування та залити її кип`ятком. Крім того, до неї варто додати банан і горіхи, сухофрукти або ж сир і овочі.

Швидко і корисно: відома дієтологиня розповіла, чим снідати поза домом

Фото: edinstvennaya.ua

Наступний варіант швидкого і корисного сніданку, який ви можете собі приготувати навіть на роботі — це дієтичний бутерброд.

"Зробіть собі бутерброд з цільнозернового хліба з сиром і овочами. Або ж замініть його хлібцями. Також інші варіанти начинок авокадо, сир і овочі. Або ж авокадо, сьомга або тунець, овочі (можна ще сир сюди додати)", — зазначила Усенко.

Швидко і корисно: відома дієтологиня розповіла, чим снідати поза домом

Фото: ivona.bigmir.net

Також вона додала, що третій корисний варіант сніданку — це сир з фруктами або сухофрукти й горіхами.

Швидко і корисно: відома дієтологиня розповіла, чим снідати поза домом

Фото: gastronom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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Теги
диета схуднення
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Омлет с селенью иовощами с хлебом с отрубями
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