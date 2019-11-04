Швидко і корисно: відома дієтологиня розповіла, чим снідати поза домом

Українська дієтологиня і експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, чим можна швидко і корисно снідати поза домом.
Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "У всіх бувають моменти, коли проспав, не встиг, забув, не хотів... Але правильне харчування ніхто не скасовував! З варіантами адекватних швидких сніданків поза домом трохи складніше, але вони все ж є", — написала Усенко.
За словами дієтологині, можна піти в найближчий супермаркет і купити вівсянку швидкого приготування та залити її кип`ятком. Крім того, до неї варто додати банан і горіхи, сухофрукти або ж сир і овочі.
Фото: edinstvennaya.ua
Наступний варіант швидкого і корисного сніданку, який ви можете собі приготувати навіть на роботі — це дієтичний бутерброд.
"Зробіть собі бутерброд з цільнозернового хліба з сиром і овочами. Або ж замініть його хлібцями. Також інші варіанти начинок — авокадо, сир і овочі. Або ж авокадо, сьомга або тунець, овочі (можна ще сир сюди додати)", — зазначила Усенко.
Фото: ivona.bigmir.net
Також вона додала, що третій корисний варіант сніданку — це сир з фруктами або сухофрукти й горіхами.
Фото: gastronom.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.