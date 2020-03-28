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28 березня • оновлено в 15:47
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Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

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У зв'язку з введенням карантину через коронавірус, багато людей змушені працювати вдома. Коли виходити на вулицю можна тільки в крайньому випадку, а тренажерні зали закриті - можна набрати зайві кілограми. У такій ситуації слід займати спортом вдома.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що необхідно мати для комфортних домашніх тренувань.

Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

Стрічковий еспандер

Еластичний еспандер підходить для тренувань різних груп м'язів. Його можна використовувати як для легкої розминки, так і для силових тренувань.

Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

pexels.com

Скакалка

Скакалка - це відмінний інструмент для жироспалюючих і кардіотренувань, а також вправ для зміцнення м'язів ніг і преса.

Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

pexels.com

Набір гантелей

Гантелі можна використовувати для посилених гімнастичних тренувань і зміцнення суглобів.

Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

pexels.com

Гімнастичний килимок

Універсальний мат для занять фітнесом і йогою необхідний для комфортних домашніх тренувань.

Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

pexels.com

Упори

Віджимання дозволять зміцнити м'язи рук і плечей, а упори допоможуть правильно розподіляти навантаження.

Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

М'яч для фітнесу і гімнастики

Вправи з фітболом дозволяють розвинути координацію зміцнити м'язи спини і сформувати правильну поставу.

Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

pexels.com

Читайте також на OBOZREVATEL більш докладні поради про те, як не погладшати під час карантину і домашньої ізоляції.

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Автор
Марія Дідик
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