Схуднення на карантині: що потрібно купити для занять фітнесом вдома

У зв'язку з введенням карантину через коронавірус, багато людей змушені працювати вдома. Коли виходити на вулицю можна тільки в крайньому випадку, а тренажерні зали закриті - можна набрати зайві кілограми. У такій ситуації слід займати спортом вдома.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що необхідно мати для комфортних домашніх тренувань.
Стрічковий еспандер
Еластичний еспандер підходить для тренувань різних груп м'язів. Його можна використовувати як для легкої розминки, так і для силових тренувань.
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Скакалка
Скакалка - це відмінний інструмент для жироспалюючих і кардіотренувань, а також вправ для зміцнення м'язів ніг і преса.
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Набір гантелей
Гантелі можна використовувати для посилених гімнастичних тренувань і зміцнення суглобів.
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Гімнастичний килимок
Універсальний мат для занять фітнесом і йогою необхідний для комфортних домашніх тренувань.
pexels.com
Упори
Віджимання дозволять зміцнити м'язи рук і плечей, а упори допоможуть правильно розподіляти навантаження.
М'яч для фітнесу і гімнастики
Вправи з фітболом дозволяють розвинути координацію зміцнити м'язи спини і сформувати правильну поставу.
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