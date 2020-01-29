Головна Новини
29 січня • оновлено в 12:54
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Шарліз Терон сильно схудла перед "Оскаром": у чому її секрет

Читати матеріал російською

Відома голлівудська актриса і модель Шарліз Терон сильно схудла перед "Оскаром". Так, 44-річна знаменитість сіла на голодну дієту і проводить багато часу в спортзалі.

Про це повідомляє видання Radar. За словами інсайдерів, друзі Шарліз поділилися, що вона хоче затьмарити всіх на церемонії вручення. Проте Терон трішки перестаралася зі своїми стараннями.

Шарліз Терон

Шарліз Терон

Фото: instagram / charlizeafrica

"Її руки схожі на палиці, а на ногах практично немає плоті. Вона щодня виснажує себе тренуваннями в спортзалі та нічого не їсть, крім соків, салатів і фруктів. Шарліз вважає, що чудово виглядає, але людей лякає її стан", – зазначив інсайдер.

Новини
Британка схудла на 76 кг, вживаючи піцу і чіпси: у чому її секрет
Шарліз Терон

Шарліз Терон

Фото: instagram/charlizeafrica

Голодна дієта заснована на головному принципі – строгому обмеженні продуктів свого раціону, підрахунку калорій. Внаслідок того, що в організм не будуть надходити живильні речовини, різко почнуть іти зайві кілограми.

Шарліз Терон сильно схудла перед "Оскаром": у чому її секрет

Фото: pohudejkina.ru

Найбільш придатними для голодної дієти вважаються:

  • Зелений чай, трав'яні відвари, проста вода без газів, знежирене молоко;

  • Нежирна яловичина, куряче філе, яйця;

  • З фруктів перевага віддається апельсинам, грейпфрутам, ананасам, зеленому сорту яблук;

  • Кефір з 1% жирності та сир;

  • З овочів акцент – огірки або помідори;

  • Корисні для голодної дієти сухофрукти, особливо підходить курага і чорнослив;

  • Крупи, відварені на воді, без підсолоджувачів та солі.

Шарліз Терон сильно схудла перед "Оскаром": у чому її секрет

Фото: pohudejkina.ru

Зазначимо, що кожна людина повинна підбирати продукти для повсякденного раціону, виходячи з індивідуальних особливостей свого організму.

До слова, голодна дієта не рекомендується професійними дієтологами. Адже, як відомо, різке схуднення може служити причиною різних збоїв в організмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська співачка Адель схудла на 45 кілограмів. Знаменитість розповіла, як їй вдалося домогтися такого результату.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Шарліз Терон
Теги
схуднення диета
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги