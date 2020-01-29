Шарліз Терон сильно схудла перед "Оскаром": у чому її секрет

Відома голлівудська актриса і модель Шарліз Терон сильно схудла перед "Оскаром". Так, 44-річна знаменитість сіла на голодну дієту і проводить багато часу в спортзалі.

Про це повідомляє видання Radar. За словами інсайдерів, друзі Шарліз поділилися, що вона хоче затьмарити всіх на церемонії вручення. Проте Терон трішки перестаралася зі своїми стараннями.

Шарліз Терон Фото: instagram / charlizeafrica

"Її руки схожі на палиці, а на ногах практично немає плоті. Вона щодня виснажує себе тренуваннями в спортзалі та нічого не їсть, крім соків, салатів і фруктів. Шарліз вважає, що чудово виглядає, але людей лякає її стан", – зазначив інсайдер.

Шарліз Терон Фото: instagram/charlizeafrica

Голодна дієта заснована на головному принципі – строгому обмеженні продуктів свого раціону, підрахунку калорій. Внаслідок того, що в організм не будуть надходити живильні речовини, різко почнуть іти зайві кілограми.

Фото: pohudejkina.ru

Найбільш придатними для голодної дієти вважаються:

Зелений чай, трав'яні відвари, проста вода без газів, знежирене молоко;

Нежирна яловичина, куряче філе, яйця;

З фруктів перевага віддається апельсинам, грейпфрутам, ананасам, зеленому сорту яблук;

Кефір з 1% жирності та сир;

З овочів акцент – огірки або помідори;

Корисні для голодної дієти сухофрукти, особливо підходить курага і чорнослив;

Крупи, відварені на воді, без підсолоджувачів та солі.

Фото: pohudejkina.ru

Зазначимо, що кожна людина повинна підбирати продукти для повсякденного раціону, виходячи з індивідуальних особливостей свого організму.

До слова, голодна дієта не рекомендується професійними дієтологами. Адже, як відомо, різке схуднення може служити причиною різних збоїв в організмі.

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