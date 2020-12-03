Що не можна їсти перед сном: дієтологиня назвала список продуктів

Лікарка-дієтологиня Олена Кален розповіла, які продукти не можна їсти перед сном – вони можуть стати причиною безсоння та зайвої ваги. В першу чергу експертка порекомендувала відмовитися у вечірній час від м'яса, а також консервованих продуктів.

До переліку "заборонених ласощів" увійшли також помідори, баклажани, авокадо, гострі сири та сир з цвіллю. За словами дієтологині, ці продукти можуть завдати шкоди через те, що в них міститься речовина під назвою тирамін, що перетворюється в норадреналін. Такими подробицями Кален поділилася на особистій сторінці в Instagram.

"З'їдаючи перераховані продукти, ви можете відчути, що перебуваєте в стресі. У зв'язку з цим вас може мучити безсоння і неприємні відчуття під ранок, ніби всю ніч вас хтось переслідував. Як підсумок, прокинувшись з почуттям втоми, протягом дня ви почнете їсти більше, що призводить до надмірної маси тіла", – заявила Кален.

Крім того, у другій половині дня, за словами дієтологині, не варто їсти селеру. Попри її корисні властивості при схудненні, селера відноситься до досить сильних діуретиків та може викликати часті нічні походи в туалет. Це може негативно позначитися на процесі сну.

Горіхи та жирні продукти (містять багато крохмалю і цукру).

Свіжі фрукти і ягоди.

Боби та гриби.

Що стосується свіжих фруктів, ягід, бобів і грибів, за словами лікарки, вони здатні забродити й викликати метеоризм й болі в шлунку. А горіхи та жирні продукти – надають велике навантаження на травну систему, що може привести до порушення якості сну і зайвої ваги.

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