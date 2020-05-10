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10 травня • оновлено в 12:58
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Катерина Романова
Катерина Романова
Тренер, дієтолог, майстер спорту Всі статті автора

Природные сжигатели жира вместо волшебной таблетки

2.1т
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Существуют ли волшебные таблетки, которые сжигают накопленный годами жир.

Жиросжигатели — это спортивные или биологически активные добавки, предназначенные для снижения массы тела. Похудение с их помощью происходит за счет ускорения метаболизма.

Сегодня речь пойдет про термогенетиках - это вещества, повышающие температуру тела на 0,5-2 градуса, тем самым ускоряя обмен веществ.

Их прием, как правило, вызывает ощущение прилива энергии, подъем настроения, повышенная работоспособность. Однако возможны и отрицательные явления – такие как повышенное потоотделение, тахикардия, тошнота, проблемы со сном и многие другие.

Среди обычных продуктов, которые входят в наш рацион, есть много природных сжигателей жира. Но мы часто даже не догадываемся об этом и ищем волшебную таблетку.

Сжечь жировые клетки поможет употребление следующих продуктов.

Цитрусовых: лимона, грейпфрута, мандарина;

Кисломолочных продуктов с низкой жирностью или обезжиренных: кефира, натурального йогурта, закваски;

Зеленого чая, кофе и других продуктов, в которых содержится кофеин;

Фруктов и ягод: арбуза, клубники, малины, ананаса;

Овощей, в которых много воды: морской капусты, баклажанов, огурцов, помидоров;

Приправ: имбиря, корицы, красного и черного перца, куркумы, гвоздики.

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Автор
Катерина Романова Катерина Романова
Тема
схуднення
Джерело
Джерело: Instagram Екатерины Романовой
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