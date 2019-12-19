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19 грудня • оновлено в 11:41
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Правильне харчування: 6 основних харчових трендів 2020 року

1.1т
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Відома дієтологиня Крістен Бек склала свій прогноз щодо модних дієтичних віянь, які стануть неймовірно актуальними у 2020 році.

Так, за словами експертки, популярними в прийдешньому році будуть рослинні та цільнозернові продукти. Як результат, найбільш затребуваними будуть рослинні дієти та вегетаріанські системи харчування. Про це повідомляє Daily Mail.

Правильне харчування: 6 основних харчових трендів 2020 року

Фото: fiteria.ru

В якості інших трендів дієтологиня виділила — відмову від алкоголю. Як зазначає Крістен, люди вже зараз все частіше шукають безалкогольну альтернативу своїм улюбленим міцним напоям, в тому числі і на вечірках, й в барах.

Правильне харчування: 6 основних харчових трендів 2020 року

Фото: hyser.com.ua

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Крім того, варто чекати чергового витка любові до різних видів горіхових масел, від мигдальних і арахісових до олії з насіння кавуна чи гарбуза. Адже ці продукти надають вегетаріанським стравам і меню кетодієти абсолютно новий смак.

Правильне харчування: 6 основних харчових трендів 2020 року

Також, за словами Крістен, продовжить набирати обертів і відмова від цукру. Такі продукти, як гранатова патока і нектар з солодкої картоплі, які можна використовувати і у випічці, і в напоях, стануть здоровою альтернативою білому або очеретяному цукру.

Правильне харчування: 6 основних харчових трендів 2020 року

Фото: cosmo.ru

Шалено популярним у 2020, як і раніше буде і такий продукт, як кіноа. Однак йому в компанію додадуться й інші злаки багаті клітковиною. Наприклад: просо, жито, гречка. Хліб все більше будуть купувати виготовлений з цільнозернового борошна.

Правильне харчування: 6 основних харчових трендів 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи з Іспанії склали список надзвичайно шкідливих продуктів, які не варто їсти навіть в маленьких кількостях.

Експерти також розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
диета
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