"Повинен бути інстинкт самозбереження!" Зірковий тренер розповіла про заборону тренувань

Українська телеведуча, блогер і зірковий тренер Аніта Луценко розповіла, в яких випадках дівчатам, що худнуть, заборонено відвідувати тренування, оскільки вони можуть завдати шкоди здоров'ю.

Так, Аніта зазначила, що всі фізичні навантаження необхідно скасовувати, якщо ви хворієте, погано себе почуваєте або ж в період критичних днів, за умови, що жінка відчуває слабкість і біль. Свої поради Луценко надала в рамках спортивного флеш-мобу "14 днів до літа" і опублікувала їх на своїй сторінці в Instagram.

Луценко назвала п'ятірку причин, коли краще відмовитися від активних тренувань.

Публікація від Аніта Луценко (@anitasporty) 4 Чер 2018 о 7:38 PDT

Якщо я хворію, то хворію і не тренуюся.

Якщо у мене температура, то я не тренуюся.

Якщо у мене спазми в животі у критичні дні - я не тренуюся.

Якщо у мене болить коліно, тазостегновий суглоб, поперек, шию заклинило - я не тренуюся.

Якщо тілу погано і воно болить, то не треба його навантажувати.

"У вас повинен бути інстинкт самозбереження! Це як пральна машинка: зламалася, крекче, скрипить, вода виливається з усіх дірок, відключається від збоїв, а ви туди ще білизни і ще прання на максимальній швидкості. Завжди можна полагодити, почекати і продовжити" , - в жартівливій формі пояснила заборони тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведущаяі фітнес-блогер Аніта Луценко розповіла, як схуднути всього за два тижні .