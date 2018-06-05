"Повинен бути інстинкт самозбереження!" Зірковий тренер розповіла про заборону тренувань

Українська телеведуча, блогер і зірковий тренер Аніта Луценко розповіла, в яких випадках дівчатам, що худнуть, заборонено відвідувати тренування, оскільки вони можуть завдати шкоди здоров'ю.
Так, Аніта зазначила, що всі фізичні навантаження необхідно скасовувати, якщо ви хворієте, погано себе почуваєте або ж в період критичних днів, за умови, що жінка відчуває слабкість і біль. Свої поради Луценко надала в рамках спортивного флеш-мобу "14 днів до літа" і опублікувала їх на своїй сторінці в Instagram.
Луценко назвала п'ятірку причин, коли краще відмовитися від активних тренувань.
Якщо я хворію, то хворію і не тренуюся.
Якщо у мене температура, то я не тренуюся.
Якщо у мене спазми в животі у критичні дні - я не тренуюся.
Якщо у мене болить коліно, тазостегновий суглоб, поперек, шию заклинило - я не тренуюся.
Якщо тілу погано і воно болить, то не треба його навантажувати.
"У вас повинен бути інстинкт самозбереження! Це як пральна машинка: зламалася, крекче, скрипить, вода виливається з усіх дірок, відключається від збоїв, а ви туди ще білизни і ще прання на максимальній швидкості. Завжди можна полагодити, почекати і продовжити" , - в жартівливій формі пояснила заборони тренер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведущаяі фітнес-блогер Аніта Луценко розповіла, як схуднути всього за два тижні .
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