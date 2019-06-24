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Популярний в Росії комік погладшав на 30 кг: фото до і після

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Популярний російський комік, учасник шоу "6 кадрів" 53-річний Едуард Радзюкевич поправився на 30 кілограм. За словами артиста, він відчуває себе цілком комфортно і не збирається худнути.

Він зазначив, що набрав вагу через те, що кинув палити, пише "TOP News".

Едуард Радзюкевич

Едуард Радзюкевич

РІА Новини

Новини
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"Не переживайте. Я набрав вагу, тому що кинув палити. Цілий 31 рік не виймав цю соску з рота, але в якийсь момент зі мною сталося, не побоюся цього слова, чудо. Раптом зрозумів, що ось уже п'ять днів не курю. Чесне слово, не знаю, як це сталося! Так і зав'язав... і, не повірите, не тягне. Єдине – поправився на 30 кілограмів, але мене це не напружує. Худнути поки не планую", - розповів артист.

Едуард Радзюкевич

Едуард Радзюкевич

chuvatkina.d

Едуард Радзюкевич

Едуард Радзюкевич

Старх

Едуард Радзюкевич

Едуард Радзюкевич

Afisha.ru

"Дорогі мої, але я вже не той хлопчик з екранів, якому тридцять років. Я дорослий чоловік. Мене моя вага повністю влаштовує і проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ним немає. Серце в нормі!", – заявив артист.

Радзюкевич поправився після того, як кинув палити

Радзюкевич поправився після того, як кинув палити

nazmetova.ru

Едуард Радзюкевич набрав 30 кг

Едуард Радзюкевич набрав 30 кг

Peoples.ru

Едуард Радзюкевич на телешоу

Едуард Радзюкевич на телешоу

Амур.інфо

Едуард Радзюкевич на виставі

Едуард Радзюкевич на виставі

КП

Як раніше писав OBOZREVATEL, австралійка Джозефін Десгранд котра, схудла на 63 кілограми розповіла про простий трюк, який допоміг їй скинути вагу. Дівчина важила 120 кілограмів і страждала через одержимість солодким.

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Тема
Дієти та фітнес
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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