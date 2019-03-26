Не більше 4 кг на місяць: лікар роз'яснила, чому не можна худнути швидко

Популярний український дієтолог Світлана Скосар заявила, що в швидкій втраті ваги немає нічого хорошого.

Як розповіла лікар на своїй сторінці в Facebook, наш організм перетворює зайві калорії в жирові молекули і щільно укладає їх у жирові клітини. Як наслідок, жирові клітини розростаються в розмірах, щільно упаковуються, прилягаючи тісно один до одного.

Також дієтолог назвала чотири пункти, в яких розповіла, що відбувається при схудненні з жировими клітинами:

- При схудненні відбувається моментальне, різке обмеження калорій, для поповнення енергетичних запасів вуглеводів з їжі не вистачає, тому наш організм дістає жири з клітин.

- Перерозтягнуті клітини, витрачаючи жир, заповнюють його водою, це дає набряклість.

- Якщо ж зігнати і воду, тканини втратять пружність і шкіра провисне, порушиться нормальний обмін речовин, виникнуть проблеми зі здоров'ям.

- Коли дієта припиняється, клітини знову запасаються жирами, і якщо ви не дотримуєтеся принципів здорового харчування, то ризикуєте отримати набагато більші обсяги, ніж були раніше.

Чому не можна худнути швидко Pixabay

"Запам'ятовуйте, нормальним для організму вважається такий темп зниження ваги, коли в місяць втрачається приблизно 2-4 кг ваги, в основному за рахунок жирової тканини", — зазначає Світлана.

Крім того, лікар назвала, що станеться в іншому випадку:

- Якщо ці показники значно вище, можуть виникнути ускладнення: судинні порушення, збільшиться навантаження на нирки і серце;

- Та вага, яка скидається понад зазначених показників, не відноситиметься до втрат жирової маси. Швидше за все, це – вода, м'язи, а також цінні для організму речовини.

"Тільки грамотно підібране правильне харчування здатне знизити вагу без шкоди для здоров'я", — резюмувала експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дієтолог Світлана Фус назвала три основні правила правильного харчування, які допоможуть ефективно схуднути і тримати вагу.

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