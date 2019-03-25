Названо топ-9 найкорисніших сирів

Cир є відмінним джерелом білка, кальцію та інших поживних речовин, а його вживання допоможе скинути зайву вагу і запобігти хворобам серця і остеопорозу.

Як пише Healthline, серед величезного розмаїття видів цього продукту виділяються топ-9 найкорисніших для здоров'я.

сир FullPicture

Моцарелла

Італійський м'який білий сир роблять з молока буйволів або корів. Він практично не містить натрію і калорій, зате має в складі бактерію, яка діє як пробіотик. Він здатний поліпшити здоров'я кишечника, підвищити імунітет і боротися із запаленнями.

моцарелла pixabay

У 28 г: 85 калорій, 6 г білків, 6 г жирів, 1 г вуглеводів, 176 мл натрію, 7% від добової норми, 14% добової норми кальцію.

Блакитний сир

Блакитний сир (сир з цвіллю) pixabay

Його роблять з коров'ячого, овечого або козячого молока з додаванням грибів Penicillium. Цвіль дає характерний смак. Цей вид сиру дуже поживний, містить білки, які потрібні для здоров'я кісток.

У 28 г: 100 калорій, 6 г білків, 8 г жирів, 1 г вуглеводів, 380 мг натрію, 16% добової норми, 33% добової норми кальцію.

Фета

Фета pixabay

Грецький м'який білий сир роблять з овечого або козячого молока, а упаковують його в розсіл. Цей продукт містить менше калорій, ніж інші. Кислота CLA в сирі фета покращує структуру тіла.

У 28 г: 80 калорій, 6 г білків, 5 г жирів, 1 г вуглеводів, 370 мг натрію, 16% добової норми, 10% добової норми кальцію.

Сир

Сир pixabay

Самий насичений білками і ситний продукт, багатий білками, при цьому має мало калорій. Рекомендований для схуднення.

У 110 г: 120 калорій, 12 г білків, 7 г жирів, 3 г вуглеводів, 500 мг натрію, 21% добової норми, 10% добової норми кальцію.

Рікотта

Італійський сир із сироватки молока корови, кози, вівці або буйвола. Містить багато білка і важливі амінокислоти. Сироватка легко засвоюється і покращує ріст м'язів, допомагає знизити тиск і високий рівень холестерину.

У 124 г: 180 калорій, 12 г білків, 12 г жирів, 8 г вуглеводів, 300 мг натрію, 13% добової норми, 20% добової норми кальцію.

Пармезан

пармезан pixabay

Твердий сир з сирого, непастеризованого коров'ячого молока. Його готують мінімум 12 місяців, в результаті чого продукт стає сухим. Містить масу поживних речовин, кальцій і фосфор, що допомагає зміцнити здоров'я кісток. У ньому мало лактози.

У 28 г: 110 калорій, 10 г білків, 7 г жирів, 3 г вуглеводів, 330 мг натрію, 34% добової норми кальцію, близько 30% добової норми фосфору.

Швейцарський сир

Швейцарський сир - Емменталь

Напівтвердий трохи солодкий продукт з великими дірками готують на коров'ячому молоці. Рекомендований тим, хто стежить за кількістю вживаної солі та жиру.

У 28 г: 111 калорій, 8 г білків, 9 г жирів, менш 1 г вуглеводів, 53 мг натрію, 2% добової норми, 25% добової норми кальцію.

Чеддер

чеддер pixabay

Цей сир готують з цільного пастеризованого або сирого коров'ячого молока, після чого він дозріває кілька місяців у тканині. У чеддер багато білка, кальцію, вітаміну К і К2, який важливий для здоров'я серця і кісток.

У 28 г: 115 калорій, 7 г білків, 9 г жирів, 1 г вуглеводів, 180 мг натрію, 8% добової норми, 20% добової норми кальцію.

Козячий сир

Козячий сир pixabay

Виготовляється з козячого молока, що містить велику кількість жирних кислот. Це дуже ситний, але в той же час дієтичний продукт.

У 28 г: 75 калорій, 5 г білків, 6 г жирів, 0 г вуглеводів, 130 мг натрію, 6% добової норми, 4% добової норми кальцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог Людмила Гончарова розповіла про п'ять найшкідливіших продуктів, які ми часто вживаємо.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!