Вбивці молодості: названі продукти, які наближають старість

Ряд продуктів, які людина щодня вживає в їжу, не тільки шкодять її здоров'ю, а й наближають старість.

Про те, від якої їжі слід відмовитися, щоб зберігати молодість як можна довше – розповів "Рамблер Женский".

Фото: blogspot.com

М'ясо на грилі

Фото: grandkulinar.ru

За словами видання, вчені заявляють, що ефект від поїдання м'яса, обсмаженого на грилі, можна порівняти з вихлопними газами. У надмірно обжареному м'ясі містяться канцерогени, які руйнують природний колаген, який відповідає за пружність шкіри, і провокують появу зморшок.

Енергетики

Фото: polit.ru

Цукор і кофеїн, які у величезних кількостях містяться в енергетиках, навіть окремо негативно позначаються на зовнішності. Зазначається, що кофеїн зневоднює організм, а цукор сприяє появі зморшок.

Фаст-фуд

Фото: gazeta.ru

Трансжирні кислоти в фаст-фуді закупорюють артерії, через що жир продовжує зберігатися в організмі. Далі трансжири надають сильне навантаження на печінку, що і призводить до передчасного старіння і появи зморшок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Зінаїда Медведєва назвала топ-5 продуктів, що продовжують молодість.

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