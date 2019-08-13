Названі продукти, які можна вживати перед сном

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко назвала продукти, які можна вживати перед сном.
Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Правильно вважається вечеряти до 20:00. Але всі ми різні і хтось лягає дуже пізно, тому має потребу у їжі в 22: 00-23:00. Я розповім, що можна з'їсти в такий час", — написала Усенко.
Фото: 24tv.ua
За словами дієтолога, в пізній час доби можна їсти овочі.
"Овочі ніколи не будуть зайві, але в цей час потрібно їсти тільки ті, які максимально нейтральні. Тому робіть акцент на зелені овочі. Їх можна розбавити редискою і помідорами", — зазначила Усенко.
Фото: www.of-md.com
Також дієтолог додала, що можна їсти нежирну птицю, рибу, морепродукти і яєчні білки без жовтка — це відмінний і безпечний варіант, який не зашкодить фігурі.
Фото: vzglyad.az
Крім того, Усенко зазначила, що перед сном краще уникати таких продуктів: кефіру, сирів і фруктів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко попередила про небезпеку жорстких дієт. Вони призводять до зривів, нервів, поганого самопочуття і настрою.
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