Названі продукти, які можна вживати перед сном

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко назвала продукти, які можна вживати перед сном.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Правильно вважається вечеряти до 20:00. Але всі ми різні і хтось лягає дуже пізно, тому має потребу у їжі в 22: 00-23:00. Я розповім, що можна з'їсти в такий час", — написала Усенко.

Фото: 24tv.ua

За словами дієтолога, в пізній час доби можна їсти овочі.

"Овочі ніколи не будуть зайві, але в цей час потрібно їсти тільки ті, які максимально нейтральні. Тому робіть акцент на зелені овочі. Їх можна розбавити редискою і помідорами", — зазначила Усенко.

Фото: www.of-md.com

Також дієтолог додала, що можна їсти нежирну птицю, рибу, морепродукти і яєчні білки без жовтка — це відмінний і безпечний варіант, який не зашкодить фігурі.

Фото: vzglyad.az

Крім того, Усенко зазначила, що перед сном краще уникати таких продуктів: кефіру, сирів і фруктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко попередила про небезпеку жорстких дієт. Вони призводять до зривів, нервів, поганого самопочуття і настрою.

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