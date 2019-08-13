Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Названі продукти, які можна вживати перед сном

1.1т Читати матеріал російською

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко назвала продукти, які можна вживати перед сном.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Правильно вважається вечеряти до 20:00. Але всі ми різні і хтось лягає дуже пізно, тому має потребу у їжі в 22: 00-23:00. Я розповім, що можна з'їсти в такий час", — написала Усенко.

Названі продукти, які можна вживати перед сном

Фото: 24tv.ua

За словами дієтолога, в пізній час доби можна їсти овочі.

"Овочі ніколи не будуть зайві, але в цей час потрібно їсти тільки ті, які максимально нейтральні. Тому робіть акцент на зелені овочі. Їх можна розбавити редискою і помідорами", — зазначила Усенко.

Названі продукти, які можна вживати перед сном

Фото: www.of-md.com

Також дієтолог додала, що можна їсти нежирну птицю, рибу, морепродукти і яєчні білки без жовтка — це відмінний і безпечний варіант, який не зашкодить фігурі.

Названі продукти, які можна вживати перед сном

Фото: vzglyad.az

Крім того, Усенко зазначила, що перед сном краще уникати таких продуктів: кефіру, сирів і фруктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко попередила про небезпеку жорстких дієт. Вони призводять до зривів, нервів, поганого самопочуття і настрою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Тег
схуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...