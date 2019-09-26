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27 вересня • оновлено в 19:08
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Наталія Самойленко
Наталія Самойленко
Дієтолог Всі статті автора

Правила стройности: советы, как удержать вес

3.9т Читати матеріал російською

Какие ассоциации вызывает у вас слово "диета"?

Для меня правильное питание — это не краткосрочные ограничения в еде, а настоящая философия жизни, когда ты понимаешь, как продукты влияют на организм и сознательно выбираешь для себя самое лучшее — то, что приведет к здоровью.

7 принципов, которые уберегут фигуру после того, как вы уже похудели и помогут всегда оставаться в стройности:

1. Умеренность. Не переедайте и следите за размерами порций, особенно фруктов и сладкого. Кусочек торта не причинит такого уж большого вреда, если вы знаете, когда, в каких количествах и с какими продуктами его сочетать.

2. Пейте воду. Вода влияет на скорость обменных процессов, в том числе и на процессы похудения. 30 мл на 1 кг идеальной массы тела = столько воды вам нужно выпить за день.

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3. Помните про правило экватора. После 15:00 метаболизм углеводов в организме замедляется, по этой причине углеводы лучше сместить в первую половину дня. После 15:00 старайтесь не есть сладкое и мучное, каши и пасту, крахмалистые овощи, а также продукты, повышающие инсулин: молоко и сырники, красное мясо.

4. Помним о феномене сумо.

Если к экватору (15:00) мы имеем больше приемов пищи, чем после — вес будет падать. Если наоборот - расти.

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5. Не пропускайте обед и завтрак.

Завтрак и обед — стратегически важные приемы пищи. Пропуская их, мы замедляем метаболизм и обрекаем организм на голод в первой половине дня. Он обязательно наверстает упущенное вечером и попросит на ужин самую вредную еду.

6. Будьте осторожными со сладким. Вашему организму 200-250 г фруктов, 20-30 г сухофруктов или 20-30 г черного шоколада в первой половине дня будет вполне достаточно. Помните, что чрезмерное употребление десертов и фруктов будет способствовать набору веса.

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7. Вместо латте и капучино — черный кофе. Организм воспринимает кофе с молоком, как отдельный прием пищи. Очень вредны для фигуры сладкие сиропы или сливки. В хит-параде "жидкие калории" также пакетированные соки, молоко и сладкие газированные напитки.

Каких правил стройности придерживаетесь вы?

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Автор
Наталія Самойленко Наталія Самойленко
Тема
Дієти та фітнес
Джерело
Джерело: Instagram Натальи Самойленко
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все очень просто..больше пахать и меньше жрать.
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