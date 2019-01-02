Наслідки новорічного столу: дієтолог розповіла, чому шкідливе розвантаження після свят

Після новорічних застіль немає необхідності робити розвантажувальний день, а краще швидше повернутися до правильного харчування.

Про це розповіла дієтолог Альбіна Коміссарова в Instagram, підкресливши, що розвантажувальний день спочатку був придуманий у лікувальних цілях (під час отруєння, наприклад).

"На сьогодні можна використовувати розвантажувальні дні в ситуаціях, коли "вага стала", — написала вона.

Дієтолог не рекомендує робити розвантаження:

"Тому що перепад із 5000 калорій на 900 буде занадто різким! І ваш організм перемкнеться у режим запасання. Плюс формування обмежувальної поведінки. Немає ніякої забороненої їжі, після якої потрібен "детокс".

За її словами, найкраще, що можна зробити — це повернутися до колишнього здорового, повноцінного харчування.

"Якщо все одно хочеться зробити розвантаження — влаштуйте собі вегетаріанський день у тижні. Це допоможе відчувати себе "легше" психологічно", — порадила Коміссарова.

Крім того, вона попередила, що не варто робити розвантажувальні дні людям із захворюваннями у стадії загострення, дітям, під контролем лікаря у період вагітності і годування, при анемії, нестачі маси тіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, що в майонезі, який багато хто вважає вкрай шкідливим видом соусів, насправді немає нічого небезпечного, якщо вживати його в міру.