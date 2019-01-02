Наслідки новорічного столу: дієтолог розповіла, чому шкідливе розвантаження після свят

Після новорічних застіль немає необхідності робити розвантажувальний день, а краще швидше повернутися до правильного харчування.
Про це розповіла дієтолог Альбіна Коміссарова в Instagram, підкресливши, що розвантажувальний день спочатку був придуманий у лікувальних цілях (під час отруєння, наприклад).
"На сьогодні можна використовувати розвантажувальні дні в ситуаціях, коли "вага стала", — написала вона.
Дієтолог не рекомендує робити розвантаження:
"Тому що перепад із 5000 калорій на 900 буде занадто різким! І ваш організм перемкнеться у режим запасання. Плюс формування обмежувальної поведінки. Немає ніякої забороненої їжі, після якої потрібен "детокс".
За її словами, найкраще, що можна зробити — це повернутися до колишнього здорового, повноцінного харчування.
"Якщо все одно хочеться зробити розвантаження — влаштуйте собі вегетаріанський день у тижні. Це допоможе відчувати себе "легше" психологічно", — порадила Коміссарова.
Крім того, вона попередила, що не варто робити розвантажувальні дні людям із захворюваннями у стадії загострення, дітям, під контролем лікаря у період вагітності і годування, при анемії, нестачі маси тіла.
Ось і пройшов мій єдиний вихідний на рік 😁 Я рада бути знову з вами! Нудьгували? Вже зараз мене атакують з усіх боків: як зробити разгруз після великої кількості їжі та алкоголю? ✅Еслі ви спочатку не слухали мої поради, сиділи на строгих дієтах, а зараз вже третій день їсте 24 години на добу - дуже шкода. Рекомендую все-таки зупинитися і почати в життя здорове харчування - можна почитати мій профіль, а можна звернутися до моєї програми схуднення. ✔️Разгрузочний день - режим харчування, який має на увазі обмеження по калорійності і / або за поживними речовинами, певних продуктів. ✅Нужен чи разгруз після НГ? 📌НЕТ, спочатку він був придуманий в лікувальних цілях (при отруєнні, наприклад). На сьогоднішній день допустимо використовувати розвантажувальні дні в ситуаціях, коли "вага встав". 📌НЕТ, тому що перепад з 5000 калорій на 900 буде занадто різкий! І ваш організм перемкнутися в режим запасання. Плюс формування обмежувального поведінки. Немає ніякої забороненої їжі, після якої потрібен "детокс". ❗️Лучшее, що можна зробити - це повернутися до колишнього здорового, повноцінного харчування. ✅Еслі все одно хочеться зробити разгруз ... 📌Сделайте собі вегетаріанський день на тижні. Це допоможе відчувати себе "легше" психологічно. ✅Кому не можна робити разгруз? 📌Еслі у вас захворювання в стадії загострення, дітям, під контролем лікаря в період вагітності і годування, при анемії, нестачі маси тіла. ❤️А ви практикуєте розвантажити? Хіба ви не об'їдалися?
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