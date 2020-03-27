Найпопулярніші дієти в СРСР: як худнули радянські жінки

Гарна фігура - мрія багатьох дівчат. Для цього в 2020 році вони можуть займатися в комфортних тренажерних залах, відвідувати масажистів і навіть користуватися послугами пластичних хірургів. В СРСР більшість жінок не мали такої можливості і були змушені дотримуватися строгих дієт, щоб підтримувати себе у формі.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про три найпопулярніші дієти, якими користувалися радянські жінки.

Дієта Орлової

Відразу після виходу в світ мюзиклу "Веселі хлопці", де головну роль зіграла Любов Орлова всі радянські жінки почали захоплюватися її фігурою.

Незабаром з'явилася дієта імені актриси.

Перший варіант дієти був дуже екстремальним: дворазове харчування, де на сніданок дозволялося з'їсти невеликий шматочок хліба і два зварених яйця. В обід дозволялося трохи овочів і до 200 грамів м'яса.

Після дієта стала більш легкою:

В день потрібно було їсти 4-5 разів. У раціоні дієти повністю були відсутні м'ясо та риба. Під суворою забороною було смажене і жирне.

Каші їли тільки з ранку. В обід – овочеві супи. На полуденок – трохи молочних продуктів, свіжих овочів із зеленню. Увечері – фрукти. Якщо раптом в кінці дня з'являлося відчуття голоду, можна випити склянку бульйону.

Дієта "Стіл № 8"

Дієта "Стіл № 8" призначалася для лікування ожиріння. Згідно з програмою, радянські дієтологи пропонували споживання до 1800 калорій на добу. Для цього скоротили продукти, що містять вуглеводи і жири. Крім того, страви майже не приправляли.

Дієта на петрушці

Ця дієта була популярна в 60-і роки. Її тривалість - 1,5 місяці: три дні дієти, два тижні звичайного харчування, але з обмеженням солі, цукру і хліба, потім три дні дієти – три тижні звичного раціону знову.

При такому режимі харчування дозволялося вживати тільки яйця, сир, сир, відварене м'ясо – і у великій кількості тертий корінь сирої петрушки, який володіє сильним сечогінним ефектом і допомагає при набряках.

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