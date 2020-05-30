Мінус 45 кг: тренер Джесіки Сімпсон розкрив секрет її феноменального схуднення

Особистий тренер американської співачки Джессіки Сімпсон Харлі Пастернак розповів, як артистці вдалося скинути 45 кілограмів після пологів.

Подробицями він поділився з виданням E! News. За словами інструктора, схуднення Джесіки зайняло шість місяців. Вона багато рухалася і щодня виснажувала себе тренуваннями в тренажерному залі.

Джессіка Сімпсон Фото: instagram / jessicasimpson

"Спочатку ми поставили за мету – робити 12 тисяч кроків в день. І обов'язково спати по сім годин на добу. Потім Джессіка почала займатися в залі, тренуючи кожен день різну групу м'язів", – поділився Харлі.

Джессіка Сімпсон Фото: instagram / jessicasimpson

Він також додав, що співачка дотримувалася спеціального плану харчування: їла п'ять разів на день з упором на білкові продукти та клітковину. А також висилала йому скріншот з програми, яка підраховувала кількість з'їденого та калорійний склад.

Джессіка Сімпсон Фото: instagram/jessicasimpson

Джессіка Сімпсон Фото: instagram/jessicasimpson

Нагадаємо: Джессіка Сімпсон сильно поправилася в ході третьої вагітності. Після пологів вона стала важити 108 кілограмів і тоді звернулася за допомогою до особистого тренера. До речі, він допомагав їй приходити в форму після народження старших дітей.

Джессіка Сімпсон Фото: instagram/jessicasimpson

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор та зірка "Ліквідації" Олександр Семчев показав результати після схуднення на 100 кг.

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