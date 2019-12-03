Мінус 150 градусів: російська зірка розкрила секрет схуднення та краси

Дружина російського футболіста Павла Погребняка, дизайнерка Марія розкрила секрет схуднення та краси.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила відео, що було знято в момент процедури, на яку наважаться небагато дівчат (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Марія сходила до кріосауни, яка допомагає скинути зайві кілограми, омолодити шкіру, позбутися втоми.

Марія Погребняк (Шаталова) - кріосауна Кадр із відео

"Мінус 190 градусів, але я витримала тільки -110. Кріосауна мені дуже сподобалася. Після неї я відчула нереальний прилив енергії. Втому як рукою зняло. Які показання до цієї процедури: ослаблена імунна система; висока втомлюваність; проблеми зі сном; депресивний стан; головні болі; необхідність відновлення після важких захворювань", – перерахувала вона.

Марія Погребняк (Шаталова) instagram / mariapoga

За словами Марії, ця процедура також підійде для тих, у кого проблеми зі шлунково-кишковим трактом, цукровий діабет, остеохондроз, ревматичні болі, шкірні захворювання та ожиріння.

Марія Погребняк instagram.com/mariapoga

"Тільки не приймайте пропозиції проходити "щадну" процедуру при температурі -85% – ефекту від цього – 0, і можете нашкодити здоров'ю", – застерегла вона.

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