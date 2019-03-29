Краще за біг: топ-8 видів спорту, які допоможуть схуднути

Існує багато видів спорту, які ефективніше замінюють біг в гонитві за схудненням.

Як повідомляє МедікФорум, виділяється як мінімум вісім занять, які дозволять не тільки скинути зайві кілограми і отримати заповітні кубики, але й поліпшити настрій, поставу і здоров'я.

Скелелазіння

pixabay

Завдяки лазінню на спеціальному стенді можна пропрацювати всі групи м'язів. Ризик отримання травм зводиться до нуля через техніку безпеки у вигляді подвійної страховки і спеціальні спорядження. Цей вид спорту не набридне, надасть заряд адреналіну, до того ж, позначиться на фігурі.

Кінний спорт

pixabay

Це складний, але ефективний для схуднення вид спорту. До того ж, він помітно зміцнює здоров'я, поставу і покращує настрій. Під час такої прогулянки задіяно багато м'язів, особливо спини, преса і стегон.

Скандинавська ходьба

pixabay

Ефективно діє майже на всі групи м'язів: ноги, плечовий пояс і прес. При занятті таким видом спорту жир спалюється на 46% ефективніше за звичайну ходьбу. Відмінно діє на суглоби.

Плавання

pixabay

Жир спалюється активніше, ніж при бігу, тому що організм витрачає багато енергії на терморегуляцію та опір води. Крім того, дозволяє зміцнити імунітет, підкачати руки, ноги, спину і прес.

Кроссфіт

Marie Claire

Одна з найскладніших з перерахованих вище систем тренувань, в основу якої включено елементи важкої атлетики, гімнастики, аеробіки, гирьовий спорт, комплекс вправ стронгмен та інші види. Зате ефективно впливає на все тіло, дозволяє накачати ноги, руки, прес, спину, та й взагалі всі групи м'язів. Але людина без спеціальної підготовки не зможе цим займатися.

Сайклінг

Інтенсивне тренування на велотренажері ефективно допомагає схуднути, адже працюватиме абсолютно все тіло. Допоможе накачати різні групи м'язів і привести організм у тонус.

Батут

За годину на батуті можна втратити на 68% калорій більше, ніж за такий час під час бігу. Це цікаво, захоплююче і допомагає не тільки схуднути, але й підняти настрій.

Танці

pixabay

Танці дозволять поліпшити поставу, баланс і гнучкість. Крім того, позитивно позначаться на настрої та окремих обрисах фігури, адже в залежності від виду цього мистецтва, певні частини тіла беруть неповторні контури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, як тренуватися під час менструації.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!