Користь чи обман? Дієтолог розкрила правду про замінники цукру

Цукрозамінники не є кориснішими або натуральнішими за білий цукор, а деякі види і зовсім можна вживати рідко, якщо є така необхідність.

Про це розповіла відомий дієтолог Альбіна Коміссарова в своєму Instagram-акаунті, уточнивши, часто з такими добавками втрачається контроль над порцією.

"Хочу звернути увагу, що я не проти всіх замінників, але я за усвідомлене споживання і розуміння, що якщо щось красиво називається, ще не означає, що воно краще", – зазначила дієтолог.

Що таке замінник цукру

pixabay

Коміссарова нагадала, що це альтернатива білому цукру. Вони бувають калорійні і низькокалорійні, практично нульові. Низькокалорійні допомагають скоротити калорійність раціону, але не допомагають формувати здорову харчову поведінку. Використовувати їх можна рідко.

У калорійних замінниках майже немає сенсу, тому що це все одно цукор. Більш того, якщо на упаковці є напис "без цукру", втрачається контроль над розміром порції.

Альбіна Коміссарова

Різновид цукру під іншою назвою, яка не є кориснішою або натуральнішою:

мед;

сироп агави;

фініковий пекмез;

сироп топінамбура;

тростинний цукор;

кокосовий цукор;

глюкозно-фруктозний сироп;

патока;

меляса;

виноградний сироп;

фруктоза / глюкоза / сахароза / мальтоза / сукроза / декстроза;

мальтодекстрин.

BEST.FIT

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