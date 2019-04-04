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/Дієта і фітнес

Користь чи обман? Дієтолог розкрила правду про замінники цукру

1.3тЧитати матеріал російською

Цукрозамінники не є кориснішими або натуральнішими за білий цукор, а деякі види і зовсім можна вживати рідко, якщо є така необхідність.

Про це розповіла відомий дієтолог Альбіна Коміссарова в своєму Instagram-акаунті, уточнивши, часто з такими добавками втрачається контроль над порцією.

"Хочу звернути увагу, що я не проти всіх замінників, але я за усвідомлене споживання і розуміння, що якщо щось красиво називається, ще не означає, що воно краще", – зазначила дієтолог.

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Що таке замінник цукру

Користь чи обман? Дієтолог розкрила правду про замінники цукру

pixabay

Коміссарова нагадала, що це альтернатива білому цукру. Вони бувають калорійні і низькокалорійні, практично нульові. Низькокалорійні допомагають скоротити калорійність раціону, але не допомагають формувати здорову харчову поведінку. Використовувати їх можна рідко.

У калорійних замінниках майже немає сенсу, тому що це все одно цукор. Більш того, якщо на упаковці є напис "без цукру", втрачається контроль над розміром порції.

Користь чи обман? Дієтолог розкрила правду про замінники цукру

Альбіна Коміссарова

Різновид цукру під іншою назвою, яка не є кориснішою або натуральнішою:

  • мед;

  • сироп агави;

  • фініковий пекмез;

  • сироп топінамбура;

  • тростинний цукор;

  • кокосовий цукор;

  • глюкозно-фруктозний сироп;

  • патока;

  • меляса;

  • виноградний сироп;

  • фруктоза / глюкоза / сахароза / мальтоза / сукроза / декстроза;

  • мальтодекстрин.

Користь чи обман? Дієтолог розкрила правду про замінники цукру

BEST.FIT

Збережіть собі цей пост, щоб не втратити цінну інформацію❤️ ✅Что таке замінник цукру? Це альтернативний варіант того, що можна додавати в їжу, крім білого цукру. Замінники цукру бувають калорійні і низькокалорійні, практично нульові. ✅О низькокалорійних замінниках (стевія, аспартам, невід) ми з вами вже багато говорили: вони добре допомагають скоротити калорійність раціону, але зовсім не допомагають формувати здорове харчова поведінка. Тому використовувати їх можна тільки іноді і якщо дуже потрібно. ✅Что стосується калорійних замінників, в них практично немає сенсу, тому що: 🔹ето все одно доданий цукор 🔹ви бачите на упаковці напис "без цукру" і не контролюєте розмір порції ✅Запомніте, що все, що я вкажу нижче, та ж різновид цукру, просто під іншою назвою. При цьому не є якоюсь більш корисною або натуральній (білий цукор теж з буряка роблять, як би): 🔹мёд 🔹сіроп агави 🔹фініковий пекмез 🔹сіроп топінамбура 🔹тростніковий цукор 🔹кокосовий цукор 🔹глюкозно-фруктозний сироп 🔹патока 🔹меласса 🔹 виноградний сироп 🔹фруктоза / глюкоза / сахароза / мальтоза / сукроза / декстроза 🔹мальтодекстрін 🔹і ін. ✅Хочу звернути увагу, що я НЕ проти всіх замінників, але я за усвідомлене споживання і розуміння, що якщо щось красиво називається, ще не значить, що воно краще. ❤️А ніж ви замінюєте цукор?

Допіс, Поширення Дієтолог, Альбіна Коміссарова (@doctor_komissarova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Катя Медушкіна розповіла, як можна ефективно схуднути до літа без шкоди для здоров'я.

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Особа
Албіна Коміссарова
Теги
диетахарчуванняцукор
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Andriyuk Vlad
Andriyuk Vlad
Ни слова про стевию.
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