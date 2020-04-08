Головна Новини
9 квітня • оновлено в 06:33
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Блоги - Дієта і фітнес

Наталія Самойленко
Наталія Самойленко
Дієтолог Всі статті автора

Как не набрать вес на карантине

6.3т
Читати матеріал російською

Кухня стала столицей ваших путешествий по квартире и вы уже в третий раз за неделю отправляетесь в магазин за "закупками на карантин" Что-то пошло не так!

Как не набрать вес на карантине

1. Не пропускайте приемы пищи. Особенно завтрак! Соблюдение режима снижает вероятность того, что вы будете переедать. Ешьте в одно и то же время.

2. Уберите перекусы.

На время карантина вернитесь к 3-кратному рациону. Паузы между приемами должны быть "чистыми" от еды (приемом пищи считается даже сладкий чай или горстка изюма).

3. Выбирайте продукты, богатые питательными веществами.

Позавтракав утром тарелочкой с мюсли и сладким йогуртом (которые, как многие привыкли считать, из разряда "пп"), вы простимулируете аппетит и уже через час снова отправитесь покорять кухню.

А вот каша с овощным рагу дадут ощущение сытости на длительный период.

4. Хотите есть — пейте водичку! Мы часто путаем чувство голода с банальной жаждой. Если пришли на кухню с желанием что-то положить в рот — налейте стакан воды и идите обратно!

5. Половину тарелки должны занимать овощи. Начинайте трапезу с овощей, а затем переходите к основному блюду — так вы будете контролировать чувство сытости.

6. Ешьте медленно.

Нашему организму требуется 20-30 минут на то, чтобы высвободить гормоны, которые вызывают ощущение сытости. Если вы быстро едите, тело не успеет сообщить о том, что еды достаточно. Так вы будете переедать, чувствовать тяжесть в животе и набирать вес.

7. Уберите еду из свободного доступа, особенно соблазнительную. Фрукты и конфеты в красивейших пиалах​​спрячьте подальше.

Вы будете меньше переедать, если "добыть" еду будет сложнее.

8. Выключите Netflix, пока едите.

Те, кто за едой привык просматривать любимые сериалы или скролить ленту Инстаграма на телефоне, более склонен к перееданию и употреблению вредной пищи.

Делитесь своими лайфхаками в комментариях!

А как у вас обстоят дела с весом после двух недель карантина?

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Наталія Самойленко Наталія Самойленко
Теми
Дієти та фітнес Карантин в Україні
Джерело
Джерело: Instagram Натальи Самойленко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
4
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Сегодня рекорд: в холодильнике зарегистрировано 678 просмотров!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lady Дієта і фітнес

Коронавірус. Найважливіше

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги