Доведено користь зайвої ваги: ​​вчені прийшли до несподіваного висновку

У людей із зайвою вагою, які потрапили до лікарні з будь-яким інфекційним захворюванням, в два рази більше шансів вижити, ніж у людей нормальної комплекції.

Дослідження провела група данських учених, які вивчають проблеми впливу зайвої ваги на здоров'я людини. Результати експерти представили на Європейському конгресі з проблем ожиріння, пише The Independent.

Медики вивчили дані більше 18 тисяч пацієнтів, які були госпіталізовані для термінової медичної або хірургічної процедури з 2011 по 2015 роки. Вони розглянули випадки смерті протягом 90 днів після виписки з лікарні і зробили висновок, що у повних пацієнтів шанси померти на 40% нижче, ніж у пацієнтів з нормальною вагою. Варто зазначити, що у страждаючих ожирінням цифра досягла 50%.

musica.pk

Ця тенденція зберігалася і при різних супутніх факторах, таких, як куріння, нещодавні зміни ваги або наявність інших хвороб.

Новини Пугачова розсекретила всі методи схуднення

Причину голова групи дослідників доктор Сігрід Грібсхольт з департаменту клінічної епідеміології в лікарні при Орхуському університеті побачив в тому, що у пацієнтів з ожирінням більші запаси енергії, які можуть бути корисними при гострих захворюваннях.

Крім того, зазначив Грібсхольт, ожиріння пов'язане з хронічною стимуляцією імунної системи, що також може бути корисно при гострих захворюваннях.

Видання в своїй статті привело дані з дослідження, яке провели медики з лікарні при Медичному університеті Тайбея і лікарні імені Джона Пітера Сміта в Техасі (США). Вченим вдалося встановити, що у пацієнтів із зайвою вагою шанси пережити пневмонію і сепсис були на 29% і 22% вище, ніж у пацієнтів нормальної статури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, звідки береться зайва вага. Виявилося, що режим дня, якого людина дотримувався в дитинстві, може безпосередньо впливати на стан його тіла.