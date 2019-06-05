Для краси, молодості та здоров'я: дієтологи озвучили "золоті правила" для жінок після 40 років

Щоб зберегти молодість, полегшити менопаузу й уберегти себе від серцево-судинних захворювань і деменції лікарі рекомендують жінкам переглянути свою дієту.

Дієтолог Амелія Фрир радить звести до мінімуму вживання знежирених продуктів, оскільки в їх складі є зовсім непотрібні стабілізатори, емульгатори і підсолоджувачі, пише Daily Mail.

Також, на думку Фрир, слід не переборщувати з солодкими фруктами через те, що вони провокують скачки цукру в крові. Від винограду, наприклад, і зовсім можна відмовитися. А ось кілька кислуватих яблук у день підуть на користь. Бажано вжити їх до шостої вечора.

Жінкам за 40 треба стежити за дієтою

Експерт із харчування Джеклін Колдуелл-Коллінз радить жінкам їсти на сніданок овочі та фрукти, а протягом для вживати будь-які ферментовані продукти, багаті клітковиною і пробіотиками. Наприклад, квашену капусту, кимчи або кефір.

Не рекомендує відмовлятися від жирних продуктів дієтолог Джейн Кларк. Найкорисніші серед них — жирна риба, горіхи, авокадо, лляна й оливкова олія. Також вона порадила пити каву. Головне, знати міру.

Лікар-дієтолог Меган Россі вважає, що в раціоні обов'язково повинні бути присутніми складні вуглеводи (інакше можуть виникнути порушення в роботі кишечника) і близько 30 різних продуктів рослинного походження, які потрібно їсти протягом тижня. Так харчування буде більш різноманітним і збалансованим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа ефективна річна дієта, яка дозволяє позбутися від 11 кг за два тижні.

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