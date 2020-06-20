Дівчина скинула 69 кг і вразила мережу своїм перевтіленням: фото до і після схуднення

Росіянка показала, як за рік і чотири місяці повністю змінилася, схуднувши на 69 кілограмів.

Так, вона виклала пост на сайті "Пікабу", і коментатори зазначили, що після схуднення дівчина стала виглядати на 20 років молодше.

Авторка поста розповіла, що завжди любила поїсти, але не була повненькою. До 16 років дівчина важила близько 50 кілограмів, але через проблеми по жіночій частині, їй довелося приймати гормональні препарати. Через рік їй видалили жовчний міхур, після чого її вага вийшла з-під контролю.

pikabu.ru

"Поїсти я любила завжди, з дитинства, завжди просила добавки. Років до 16 моя вага була в районі 50 кг, не критично. Але пізніше через розрив яєчника довелося сісти на гормони. Через рік мені видалили жовчний міхур, і понеслася. Лютий 2019. На вагах 135 кг, дно пробито. Причому мені здавалося, що їм то я трішки, і не особливо товста ніби. Але мені було 23 роки і я виглядала як бабка", – розповіла дівчина.

Вона також додала, що в якийсь момент подивилася на себе в дзеркало і зрозуміла – потрібно змінюватися. І до червня 2020 року дівчина схудла до 66 кілограмів. До речі, подробиці схуднення вона розкривати не стала, пославшись на те, що у кожного свій організм, і її дієта могла б нашкодити іншій людині.

pikabu.ru

"Про подробиці говорити не буду, у кожного організм особливий, і що для мене користь – для вас шкода. Головне що хочу сказати: дивіться частіше на себе з боку. Помічайте зайву вагу і неполадки зі здоров'ям. Тому що поки ви самі не зрозумієте, що п**дєц вже близький, змінюватися ви не почнете", – підсумувала вона.

Перевтілення дівчини вразило коментаторів: "Наче разом з вагою 20 років скинула", "Ти молодець. Відмінна сила волі", "Ти красуня, молодець".

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