Дієтологиня розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць

Стало відомо, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди здоров'ю. Getty Images

Білоруська дієтологиня Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць без шкоди здоров'ю.

На своїй сторінці в Instagram експертка наголосила, що чим вищий відсоток жиру в тілі, тим більше його можна позбутися без впливу на м'язову масу.

Отже, залежно від жирової маси тіла людина може схуднути (якщо немає супутніх захворювань і гормональних порушень) за місяць на:

3.6-8.4 кг – за ожиріння;

2.8-3.6 кг – за надмірної ваги;

2-2.8 кг – за середніх показників ваги;

0.8-2 кг – за малої кількості жиру;

0.4-0.8 кг – за дуже малої кількості жиру.

Схуднення залежить від жирової маси тіла. narodna-pravda.ua

Також Малайкіна розповіла, скільки людина максимально може набрати м'язової маси за місяць. Набір ваги залежить від стажу тренувань:

за перші два роки тренувань можна набрати 0.7-1.5 кг;

за два-чотири роки – 0.4-0.7 кг;

за понад чотири роки – 0.2-0.4 кг.

Алла Малайкіна розповіла, на скільки кілограмів можна схуднути за місяць. Instagram Алли Малайкіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня солістка гурту "ВІА Гра", учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос скинула 15 кілограмів за 7 місяців і поділилася секретами схуднення.

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