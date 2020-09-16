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Дієтологиня назвала овочі, які допоможуть швидко схуднути

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Дієта і фітнес
1,3 т.
Названо овочі, які допоможуть швидко схуднути

Російська дієтологиня Наталія Пугачова назвала овочі, які допоможуть швидко схуднути.

Лікарка розповіла виданню "Комсомольская правда", що за рахунок клітковини ці продукти наповнюють шлунок і викликають відчуття ситості. Крім того, овочі мають низьку калорійність і багато вітамінів і мікроелементів.

Експертка порадила тричі на день вживати близько 300 грамів овочів. Для схуднення ідеально підійде свіжа зелень: салат айсберг, рукола, шпинат і селера. Пугачова також закликає їсти будь-які види капусти: білокачанну, червону, брокколі, брюссельську та цвітну.

Капуста корисна при схудненні.

У список корисних овочів для схуднення увійшли огірки. Вони містять багато води та калію, що дозволяє не обмежувати цей продукт у раціоні. Пугачова порекомендувала вживати також буряк.

"Буряк у будь-якому вигляді підвищує витривалість, контролює почуття голоду, забезпечує правильну роботу кишечника", – пояснила дієтологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська лікарка-дієтологиня Альбіна Комісарова розвіяла популярні міфи про схуднення. Експертка відзначила, що часто під час правильного харчування для тих, хто худне, є багато заборон щодо раціону.

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