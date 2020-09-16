Дієтологиня назвала овочі, які допоможуть швидко схуднути

Російська дієтологиня Наталія Пугачова назвала овочі, які допоможуть швидко схуднути.

Лікарка розповіла виданню "Комсомольская правда", що за рахунок клітковини ці продукти наповнюють шлунок і викликають відчуття ситості. Крім того, овочі мають низьку калорійність і багато вітамінів і мікроелементів.

Експертка порадила тричі на день вживати близько 300 грамів овочів. Для схуднення ідеально підійде свіжа зелень: салат айсберг, рукола, шпинат і селера. Пугачова також закликає їсти будь-які види капусти: білокачанну, червону, брокколі, брюссельську та цвітну.

У список корисних овочів для схуднення увійшли огірки. Вони містять багато води та калію, що дозволяє не обмежувати цей продукт у раціоні. Пугачова порекомендувала вживати також буряк.

"Буряк у будь-якому вигляді підвищує витривалість, контролює почуття голоду, забезпечує правильну роботу кишечника", – пояснила дієтологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська лікарка-дієтологиня Альбіна Комісарова розвіяла популярні міфи про схуднення. Експертка відзначила, що часто під час правильного харчування для тих, хто худне, є багато заборон щодо раціону.

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