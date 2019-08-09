Дієти для швидкого схуднення: експерт попередила про небезпеку

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко попередила про небезпеку жорстких дієт.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона написала пост, в якому заявила, що вони призводять до зривів, нервів, поганого самопочуття і настрою.

"Ваш перехід на правильне харчування повинен бути лояльним, спокійним, максимально комфортним. Якщо у своєму раціоні залишити тільки курочку і огірок, це призведе до стресового стану, зриву і до ще більшого набору ваги. Жорсткий раціон не підходить для довгострокового використання", — зазначила Усенко.

Фото: bodycamp.ru

Також вона додала, що раціон на схуднення повинен бути різноманітним, зручним і калорійним (калорійність дає ситість). Дієтолог закликала не намагатися худнути швидше шляхом постійних заборон.

"Від 0,5 до 1 кг в тиждень — це хороша втрата ваги. Понад 50-100 гр чистого жиру в день втратити не вийде. А ось здоров'я на жорсткій дієті і нескінченних заборонах втратити можна", — підсумувала Усенко.

Фото: medium.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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