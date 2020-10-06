23-річна студентка скинула 34 кг без спортзалу і розкрила секрет

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Дієта і фітнес
3,4 т.
Індійська студентка скинула 34 кг без спортзалу

Мешканка міста Делі (Індія) Пріті зізналася, що скинула 34 кілограми за вісім місяців завдяки ходьбі та суворій дієті.

Про секрет схуднення 23-річної студентки написало видання The Times of India. Так, дівчина наважилася скинути зайву вагу після того, як продавець в магазині одягу сказав їй, що її розміру немає. Тоді вона важила 96 кілограмів (фото дивіться нижче).

Пріті спочатку дотримувалася суворої дієти та їла тільки домашню їжу. На сніданок у неї зазвичай були фрукти, вівсянка або страва з рису поха. Обідала вона салатом, сочевичною юшкою, сиром та індійським хлібом чапаті. Увечері Пріті вживала невелику порцію салату або супу, а якщо обід був щільним, то зовсім пропускала останній прийом їжі.

Пріті схудла на 34 кілограми.

Студентка не займалася в спортзалі, однак кожен день багато ходила пішки і робила планки. Перед тренуваннями дівчина пила зелений чай, а після – тільки воду. Іноді вона дозволяла собі поласувати домашніми коржиками чи шоколадом. Крім цього, Пріті кожен день випивала три літри води, а також робила гімнастику для обличчя.

"Найголовніше, що я зрозуміла: якщо хочеш зрозуміти, чи є у тебе зайва вага, запитай про це брата, а не маму", – пожартувала Пріті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідження показало, що "пивний" живіт збільшує ризик передчасної смерті – навіть якщо для решти тіла не характерна огрядність. При цьому об'ємні стегна і тазостегнова частина, навпаки, свідчать про більш високі шанси на довге життя.

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