23-річна студентка скинула 34 кг без спортзалу і розкрила секрет

Мешканка міста Делі (Індія) Пріті зізналася, що скинула 34 кілограми за вісім місяців завдяки ходьбі та суворій дієті.

Про секрет схуднення 23-річної студентки написало видання The Times of India. Так, дівчина наважилася скинути зайву вагу після того, як продавець в магазині одягу сказав їй, що її розміру немає. Тоді вона важила 96 кілограмів (фото дивіться нижче).

Пріті спочатку дотримувалася суворої дієти та їла тільки домашню їжу. На сніданок у неї зазвичай були фрукти, вівсянка або страва з рису поха. Обідала вона салатом, сочевичною юшкою, сиром та індійським хлібом чапаті. Увечері Пріті вживала невелику порцію салату або супу, а якщо обід був щільним, то зовсім пропускала останній прийом їжі.

Студентка не займалася в спортзалі, однак кожен день багато ходила пішки і робила планки. Перед тренуваннями дівчина пила зелений чай, а після – тільки воду. Іноді вона дозволяла собі поласувати домашніми коржиками чи шоколадом. Крім цього, Пріті кожен день випивала три літри води, а також робила гімнастику для обличчя.

"Найголовніше, що я зрозуміла: якщо хочеш зрозуміти, чи є у тебе зайва вага, запитай про це брата, а не маму", – пожартувала Пріті.

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