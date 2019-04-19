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"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою

5.8тЧитати матеріал російською

Відома співачка й актриса Віра Брежнєва порадувала шанувальників відвертим знімком, проте багато хто почав перейматися за її здоров'я.

Зірка позувала в купальнику, чорних колготках і чоботях, продемонструвавши дуже струнку фігуру. Фотографію в чорно-білому стилі вона опублікувала в Instagram.

"Ти розумієш, тут така справа..." – інтригуюче написала вона, викликавши бурю емоцій серед фоловерів.

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Думки шанувальників у коментарях розділилися. Деякі почали перейматися, що вона занадто схудла, інші ж навпаки були в захваті.

"Нікому не здається, що її пристрасть до схуднення вже переростає в хворобу? Яка вона раніше була красуня, а зараз страшно дивитися – шкіра й кістки. З милого тільки обличчя залишилося, і то – худюще", "Худа як балалайка", "Віро, щось ви худа зовсім, треба більше їсти", "Яка худенька", – захвилювалися шанувальники.

"Ну це вже занадто відверто", "Це напевно краще фото, що я у вас бачив", "Прям з обкладинки", "Зухвала", "Смартфон нагрівся від фотографії", "Чорний ангел", – додали захоплені фоловери.

"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою
"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою
"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою
"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою
"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою
"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою
"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою
"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою
"Як балалайка": Брежнєва схвилювала шанувальників худорбою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дитинстві Брежнєва відчувала себе "гидким каченям". В одному з останніх інтерв'ю вона зізналася, що позбулася комплексів. Нещодавно вона стала учасницею марафону зі схуднення. Зірка розвіяла основні міфи з приводу солодкого.

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Особа
Віра Брежнєва
Теги
шоу-бизнессхуднення
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Бывшая жена надеется, что у Брежневой рак! Разбила семью. Заслужила бы!
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