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29 листопада • оновлено в 11:34
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Найкрасивіша жінка в світі показала фото в купальнику

5.6т
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Американська супермодель Белла Хадід, яку пластичний хірург Джуліан Сільва визнав після дослідження найкрасивішою жінкою в світі, поділилася з шанувальниками фото в бікіні.

Вона розмістила знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Найкрасивіша жінка в світі показала фото в купальнику

instagram.com/bellahadid

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Каменських вразила шанувальників наповал епатажним образом
"Фанні Бурдетт-Донон завжди за роботою в своєму телефоні. Це дійсно так", - підписала вона фото.

This @fannybourdettedonon always working on her phone tho it's the truth

Публікація від Bella (@bellahadid)

На фото Белла сидить на колінах в кутку кадра, а трохи позаду в кріслі сидить її подруга PR-менеджер будинку Dior Фанні Бурдетт-Донон. Обидві дівчини одягнені в різнобарвні купальники з однієї колекції.

💙💙💙

Публікація від Bella (@bellahadid)

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, провівши фурор ексцентричним вбранням, який вся увага публіки привертав до сідниць моделі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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Комментарии на сайте не модерированы
Іванов Іван
Іванов Іван
Самая красивая разве что по версии пластических хирургов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эта "самая красивая женщина в мире" делала как минимум ринопластику
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