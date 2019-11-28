Найкрасивіша жінка в світі показала фото в купальнику

Американська супермодель Белла Хадід, яку пластичний хірург Джуліан Сільва визнав після дослідження найкрасивішою жінкою в світі, поділилася з шанувальниками фото в бікіні.

Вона розмістила знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/bellahadid

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"Фанні Бурдетт-Донон завжди за роботою в своєму телефоні. Це дійсно так", - підписала вона фото.

На фото Белла сидить на колінах в кутку кадра, а трохи позаду в кріслі сидить її подруга PR-менеджер будинку Dior Фанні Бурдетт-Донон. Обидві дівчини одягнені в різнобарвні купальники з однієї колекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, провівши фурор ексцентричним вбранням, який вся увага публіки привертав до сідниць моделі.

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