18-річна володарка найдовшого волосся двічі потрапила в Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

18-річна Ніланші Патель (Nilanshi Patel) потрапила до Книги рекордів Гіннесса як підліток з найдовшим в світі волоссям.

Вперше дівчину визнали 21 листопада 2018 року, повідомляється на сайті Guinness World Records (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

З того моменту Ніланші двічі побила власний рекорд. Два роки тому довжина її волосся становила 1,7 метра. З тих пір вони виросли ще на 30 сантиметрів.

За словами дівчини, вона почала відрощувати волосся в шість років після того, як їй зробили невдалу стрижку.

"Мені зробили стрижку, дуже погану стрижку. Після цього я вирішила, що ніколи не буду стригти волосся. Я прийняла таке рішення, коли мені було шість років, і з тих пір я не торкалася до довжини волосся", – розповіла Патель.

Відзначимо, що зараз юна володарка довгого волосся ще не вирішила, що буде робити з ними далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "рогатий" 61-річний чоловік став рекордсменом Гіннеса після 516 модифікацій тіла.