Виховання дитини у неповній сім`ї: психолог розкрила несподіваний факт

Якщо дитина росте лише з одним із батьків, то це не вплине негативно на її можливість створити свою сім’ю у майбутньому. Те, що вона не зможе влаштуватися в дорослому житті – ніщо інше як міф.

Про це в ефірі ObozTV розповіла дитячий і сімейний психолог Катерина Гольцберг. Вона зазначила, що вже немає такого, що дитина, яка виховується у неповній сім’ї, сканує цю проблему і переносить її у своє доросле життя.

"Якщо є така потреба у жінок, наприклад, самостійно народжувати дітей і справлятися з усіма проблемами, то нам треба це прийняти. Завдання суспільства просте – щонайменше не засуджувати. Ми не живемо за вісім кілометрів одне від одного. Дитина ходить у садочок, у школу, дивиться кіно, новини. Вона дивиться на те, як влаштовані сім’ї її друзів. Узагалі людина може брати за приклад родину, яка їй симпатизує. Говорити, що дитина створить таку саму сім’ю, в якій виросла, уже не вийде", – сказала вона.

Те, що дитина живе у неповній сім’ї, частіше лише з матір’ю, – це вже не шаблон, впевнена психолог. Прикладом неправильного виховання є те, як мама-одиначка ставиться до суспільства, додала Гольцберг.

"Жахливо, коли мати виховує сина, ненавидячи його батька. Якщо мама ненавидить усіх чоловіків, то ставлення дитини до цього таке: "Я чоловік, а це означає, що я теж поганий". Коли у жінки є проблеми, які вона нав’язує своїй дитині, відповідно вона піде далі з ними у суспільство", – сказала психолог.

Вона відмітила, що для повноцінного виховання потрібно задовольняти потреби дитини у любові, визнанні, соціалізації. Сучасна мама з цим цілком може впоратися сама, додала Гольцберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше практикуючий психолог Світлана Арефнія підказала українцям лайфхак, як уникати сімейних сварок. За її словами, "в сім'ї дуже важливо, щоб існував діалог".

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