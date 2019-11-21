Я тут напередодні копнув одну тему, поговорив iз різними людьми і отримав несподіваний результат.

Несподіваний – бо шукав зовсім іншу інформацію. Але тепер не можу не поділитися.

Замовні вбивства вже давно не рідкість – вони дозволяють замовнику забезпечити собі залізобетонне алібі. У свою чергу виконавець (безпосередньо здійснює вбивство) практично ніколи прямо не пов'язаний ні з замовником, ні з жертвою. І це, звичайно ж, ускладнює розслідування такого роду злочинів.

А у тому випадку, про який мені розповіли обізнані люди, вийшло просто "блиск": і вбивство міліція розкрила, і кілера з замовником посадили. Але, за словами достовірних джерел, не все так просто. Історія мене реально вразила.

Коротше. Київ, 2007 рік. Лихі 90-тi ні разу не забулися.

І ось 5 червня близько першої години дня був застрелений директор київського радіоринку "Караваєві Дачі" Геннадій Супруненко. Двоє кілерів зайшли в адміністративну будівлю ринку, а потім – у кабінет директора.

Присутніх змусили лягти на підлогу, а самого Супруненка встати з-за столу. Потім розстріляли його з ТТ і "Браунінга" (один постріл – контрольний, в голову)...

Кілери вийшли і легко загубились у натовпі покупців.

Розстріл директора радіоринку "Караваєві Дачі" Газета "Дело"

Супруненко був директором ТОВ "Звездочет-1", яке контролювало радіоринок на Караваєвих Дачах i який вважається найбільшим в Україні.

Серед версій, за словами тодiшнього прокурора Солом'янського району – особисті неприязні стосунки між співробітниками і керівництвом ринку, торгівля на ринку краденими мобільними телефонами та іншt. Тоді ЗМІ повідомляли, що за словами близьких до загиблого, між співзасновниками ТОВ відбувався перерозподіл повноважень і прав власності (Супруненко був генеральним директором, а ще один співзасновник – директором).

За твердженням джерел, це все казки, а насправді вбивство Супруненка замовив якраз його партнер, співзасновник "Звездочет-1". Історія не нова – таке "вирішення питання" було не рідкістю.

Кілерів знайшли, а в жовтні 2010 року Апеляційний суд Києва поставив крапку в цій гучній справі. Ось тільки, як стверджують джерела, один iз кілерів перетворився... в організатора.

Тоді столична прокуратура сказала: "У організатора вбивства виник грошовий конфлікт із директором ринку, через що він певний час переховувався від потерпілого і уникав зустрічі з ним. Згодом, щоб вирішити проблему повернення грошей директорові, засуджений вирішив організувати його вбивство. Безпосередніми виконавцями злочину стали двоє знайомих засудженого, які на робочому місці в червні 2007 року з вогнепальної зброї вбили потерпілого".

Загалом, чоловікам дали по 14 та 15 років позбавлення волі, а мотив вбивства звели до банального неповернення боргу. Однак деякI люди стверджують, що це не так. "Правоохоронці були "в темі", тобто певним чином мотивовані для такого результату розслідування замовного вбивства і щоб реальний замовник уникнув покарання. А він отримав не просто профіт, він забрав все – навіть переоформив на себе частку застреленого Супруненка. У той час як вдова втратила квартиру, взяту в іпотечний кредит", – стверджують джерела.

Сьогоднішній реальний господар столичного радіоринку "Караваєві Дачі" (колишній партнер Супруненко) все також є співзасновником ТОВ "Звездочет-1". Правда 35% підприємства тепер у його сина. Але все в родині.

Якщо все так, як мені розповіли, то що заважає правоохоронцям це перевірити? Вбивство – особливо тяжкий злочин, строк давності не сплив.

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