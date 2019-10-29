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29 жовтня • оновлено в 06:31
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У Києві зафіксували радіацію: скликано екстрене засідання

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У Києві на проспекті Науки був зафіксований викид радіації у будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "У ході проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії. Перевищення рівня радіаційного випромінювання зовні будівлі немає", – заявили рятувальники.

Відзначається, що загрози для персоналу об'єкта та навколишньому середовища немає.

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"Кореспондент"

"29 жовтня 2019 року з 9 години заплановано засідання комісії ТЕБ та НС з цього питання із залученням представників Державної корпорації Українське державне об'єднання "Радон" з метою подальшої утилізації забруднених фрагментів будівлі", – повідомили в службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Пывденне Одеської області Служба безпеки України виявила та вчасно усунула загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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