У Києві зафіксували радіацію: скликано екстрене засідання

У Києві на проспекті Науки був зафіксований викид радіації у будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "У ході проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії. Перевищення рівня радіаційного випромінювання зовні будівлі немає", – заявили рятувальники.

Відзначається, що загрози для персоналу об'єкта та навколишньому середовища немає.

У Києві виявили перевищення радіаційного фону "Кореспондент"

"29 жовтня 2019 року з 9 години заплановано засідання комісії ТЕБ та НС з цього питання із залученням представників Державної корпорації Українське державне об'єднання "Радон" з метою подальшої утилізації забруднених фрагментів будівлі", – повідомили в службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Пывденне Одеської області Служба безпеки України виявила та вчасно усунула загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

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