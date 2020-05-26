Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в побитті та зґвалтуванні поліцейському з Кагарлика Сергію Сулимі.
Як повідомляє hromadske, адвокат підозрюваного виніс пропозицію про те, щоб засідання проходило в закритому режимі – прокурор підтримав.
Пізніше стало відомо рішення суду: Сергія Сулиму було вирішено відправити під арешт на два місяці без права внесення застави. Другому підозрюваному – Миколі Кузіву – обиратимуть запобіжний захід відразу ж після цього засідання.
У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського
hromadske
У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського
hromadske
У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського
hromadske
У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Поліцейських Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у зґвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу поліції відсторонено, а сам він розформований.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в зґвалтуванні поліцейські Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них вже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
Заступник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що потерпіла жінка, яку катували й ґвалтували поліцейські в Кагарлику, сама зателефонувала на "102". Після чого підозрювані Микола Кузів та Сергій Сулима були затримані. Він назвав подію "жахливою та неприпустимою" ситуацією.
Зі свого боку пресофіцер ДБР Максим Білоусенко заявив, що в справі про зґвалтування в поліції Кагарлика на Київщині 26-річної жінки можуть з'явитися й нові підозрювані.
Слідчі ДБР повідомили про підозру в справі про зґвалтування та побиття оперуповноваженому та начальнику одного із секторів Кагарлицького ВП Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області.
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