Засідання у справі Сулими проходило в закритому режимі, в результаті суд відправив його під арешт на два місяці без права внесення застави.

Його разом з Миколою Кузівим підозрюють у побитті та зґвалтуванні 26-річної жінки.

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в побитті та зґвалтуванні поліцейському з Кагарлика Сергію Сулимі.

Як повідомляє hromadske, адвокат підозрюваного виніс пропозицію про те, щоб засідання проходило в закритому режимі – прокурор підтримав.

Пізніше стало відомо рішення суду: Сергія Сулиму було вирішено відправити під арешт на два місяці без права внесення застави. Другому підозрюваному – Миколі Кузіву – обиратимуть запобіжний захід відразу ж після цього засідання.

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського hromadske

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського hromadske

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського hromadske

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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