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26 травня • оновлено в 17:23
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У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

  • Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському з Кагарлика Сергію Сулимі.

  • Його разом з Миколою Кузівим підозрюють у побитті та зґвалтуванні 26-річної жінки.

  • Засідання у справі Сулими проходило в закритому режимі, в результаті суд відправив його під арешт на два місяці без права внесення застави.

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Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в побитті та зґвалтуванні поліцейському з Кагарлика Сергію Сулимі.

Як повідомляє hromadske, адвокат підозрюваного виніс пропозицію про те, щоб засідання проходило в закритому режимі – прокурор підтримав.

Пізніше стало відомо рішення суду: Сергія Сулиму було вирішено відправити під арешт на два місяці без права внесення застави. Другому підозрюваному – Миколі Кузіву – обиратимуть запобіжний захід відразу ж після цього засідання.

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

hromadske

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

hromadske

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

hromadske

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

У Києві заарештували підозрюваного в згвалтуванні поліцейського

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Секс-скандал у поліції Кагарлика
Місце
Україна Київ
Теги
секс скандал Національна поліція України поліція
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